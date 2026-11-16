راكز وإيه إكس دي سبيس يدشنان شراكة لتوسيع خدمات الأعمال في دبي ورأس الخيمة

هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" وقعت مذكرة تفاهم مع "إيه إكس دي سبيس" في دبي، لتمنح عملاءها الوصول المجاني لمرافق العمل المشترك وتبادل الخدمات مع أعضاء الشريك في رأس الخيمة.

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية المعروفة اختصاراً بـ "راكز" مذكرة تفاهم رسمية مع شركة " إيه إكس دي سبيس" المتخصصة في توفير مساحات العمل المشترك ونادٍ لرواد الأعمال بنظام العضوية في دبي. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف توسيع آفاق النمو لعملاء الهيئة المؤهلين، وتمكينهم من الاستفادة من مرافق الأعمال المتطورة في العاصمة الاقتصادية، وبناء شبكات علاقات تجارية أوسع.

تفاصيل الشراكة بين "راكز" و"إيه إكس دي سبيس"

وقّع المذكرة كل من أنس الحجاوي، رئيس القطاع التجاري في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وأيمن العوضي، المدير العام لشركة "إيه إكس دي سبيس". ينص الاتفاق على منح العملاء المؤهلين لدى "راكز" إمكانية الاستفادة مجاناً من مرافق "إيه إكس دي سبيس" الموجودة في منطقة القوز بدبي. يهدف هذا التيسير إلى تسهيل عقد اجتماعات العمل، ولقاء العملاء، وتعزيز الشبكات المهنية للمشاريع الناشئة والكبيرة.

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وفي المقابل، يحصل أعضاء "إيه إكس دي سبيس" المؤهلون على فرصة للاستفادة من خدمات مركز "كومباس" للأعمال التابع لـ "راكز" في رأس الخيمة. يتيح هذا التبادل للعملاء المحليين والدوليين الوصول إلى مساحات عمل مشتركة ومكاتب خاصة في الإمارة الشمالية، مما يعزز من مرونة العمليات التجارية عبر الحدود الإدارية داخل الدولة.

بنية مشروع "كيو إيست" والمرافق المتاحة

تقع مرافق "إيه إكس دي سبيس" ضمن مشروع "كيو إيست" الذي تديره شركة "ألفابيتا" في منطقة القوز بدبي. يوفر هذا المشروع المتكامل بيئة عمل حديثة تجمع بين المكاتب الخاصة وقاعات الاجتماعات المجهزة، بالإضافة إلى فرص التواصل المكثفة بين رواد الأعمال والمستثمرين. يهدف التصميم إلى خلق تجربة شاملة تدعم الإنتاجية والإبداع المهني.

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يضم المشروع بالإضافة إلى مساحات العمل، مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي والمرافق الرياضية والمتاجر والمساحات الترفيهية. هذا التنوع يهدف إلى توفير بيئة عمل تجمع بشكل فعال بين متطلبات الأعمال المهنية وأسلوب الحياة العصري، مما يضمن راحة المستخدمين وتحفيزهم خلال ساعات العمل الطويلة.

فعاليات مشتركة ودعم تطوير الأعمال

تشمل بنود التعاون تنظيم فعاليات مشتركة تهدف إلى تعزيز التواصل وبناء العلاقات المهنية بين ممثلي الطرفين. سيتضمن البرنامج ورش عمل مخصصة لتطوير الأعمال، وجلسات منتظمة لتبادل المعارف والخبرات العملية. كما سيتم دمج خدمات الترخيص لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية مع باقة مختارة من خدمات دعم الأعمال وأسلوب الحياة المتاحة عبر الشبكة الموحدة.

وتشمل المبادرات المحددة برنامج "سلسلة راكز لنمو الأعمال"، الذي يزود رواد الأعمال وأصحاب الشركات برؤى عملية وتوجيهات متخصصة. يهدف هذا البرنامج إلى دعم تأسيس المشاريع الجديدة، ومساعدة الشركات القائمة على توسيع نطاق عملياتها وزيادة كفاءتها في ظل التحديات الاقتصادية المتغيرة.

أثر الشراكة على رواد الأعمال في الإمارات

أفاد أيمن العوضي بأن الشراكة تجمع بين مجتمعي أعمال متكاملين في دبي ورأس الخيمة، لافتاً إلى أن الهدف هو توفير بيئة مهنية مرنة تتيح للعملاء التواصل واستكشاف فرص جديدة. أكد العوضي أن المنصة تسعى أيضاً إلى تعريف أعضائها بفرص الأعمال وخدمات الدعم المتاحة في إمارة رأس الخيمة، مما يسهل عليهم التوسع الجغرافي.

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من جانبه، صرح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، بأن الشراكة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز القيمة المضافة لمجتمع الأعمال المتنامي. أشار جلاد إلى أن توفير موقع إضافي في دبي لعقد الاجتماعات يلبي احتياجات الشركات الحديثة للعلاقات المهنية القوية. وتؤكد الهيئة من خلال هذه الخطوات أنها توفر حلولاً عملية تساعد في إدارة العمليات بكفاءة والاستفادة من فرص النمو في مختلف أنحاء دولة الإمارات.