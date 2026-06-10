راكز تبرم شراكة استراتيجية مع صندوق محمد بن راشد للابتكار لدعم الشركات المبتكرة

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق محمد بن راشد للابتكار بهدف توفير التمويل والإرشاد والدعم للشركات المبتكرة، بما يعزز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات.

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة ال اقتصاد ية ( راكز ) عن إبرام شراكة استراتيجية مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار و ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع الاتفاقية في مركز كومباس للأعمال كل من شاكر زينل مدير صندوق محمد بن راشد للابتكار، وياسر عبدالله الأحمد رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والحكومي في راكز. وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الشركات المبتكرة، وتوفير بيئة محفزة للنمو الاقتصادي المستدام في الإمارات. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل وصول الشركات المبتكرة إلى التمويل اللازم لتطوير مشاريعها، وربطها بمنظومة داعمة للنمو، وإتاحة فرص تساعدها على التوسع في الأسواق المحلية والعالمية على المدى الطويل.

وسيحصل عملاء راكز من خلال هذه الشراكة على إمكانية الوصول إلى نطاق أوسع من خدمات الدعم المصممة لتسريع نمو الأعمال، بما يشمل قنوات التمويل وخيارات الدعم المالي التي يوفرها صندوق محمد بن راشد للابتكار، إلى جانب الإرشاد المنظم والاستشارات المتخصصة التي تساعد الشركات المبتكرة على تعزيز نماذج أعمالها والتوسع بكفاءة أكبر. وتتيح الشراكة أيضاً الوصول إلى ورش عمل وبرامج ابتكار مشتركة تركز على مجالات عملية تشمل استراتيجيات النمو والتخطيط المالي والتوسع في الأسواق.

وتترافق هذه الخدمات مع ما توفره راكز من إجراءات ميسرة لتأسيس الأعمال وإصدار التراخيص والدعم التشغيلي، إلى جانب إتاحة الوصول إلى منظومة أوسع من الشركاء والمستثمرين وشبكات الأعمال. وتهدف هذه العناصر مجتمعة إلى مساعدة الشركات على الانطلاق والنمو والتوسع بثقة أكبر، بما يدعم تحقيق نتائج مستدامة ذات أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.

وفي سياق التعليق على الشراكة، قالت فاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: إن الصندوق يواصل أداء دور فعال في تعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات ودعم الرؤية الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وأشارت إلى أن مثل هذه الشراكات تسهم في توسيع نطاق الدعم المتاح للشركات المبتكرة، من خلال تعزيز فرص الوصول إلى التمويل، وتوفير التوجيه الاستراتيجي، وإتاحة مسارات نمو أكثر فاعلية.

وأضافت أن استمرار التعاون بين مختلف الجهات ضمن منظومة الابتكار يشكل عاملاً أساسياً في تهيئة بيئة تمكن الشركات الواعدة من التوسع، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز أثره المستدام على المدى الطويل. ومن جانبه، قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: إن الابتكار يؤدي دوراً محورياً في بناء اقتصادات تتسم بالمرونة والجاهزية للمستقبل، ومن خلال الشراكة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، تعمل راكز على توفير مسارات دعم أقوى للشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية ضمن منظومتها، بما يتيح لها الوصول إلى الدعم المتخصص وفرص التمويل والشبكات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في تسريع مسيرة نموها.

وتجمع الشراكة بين عناصر التمويل والإرشاد والتوجيه ودعم الابتكار، إلى جانب بيئة أعمال ميسرة وخدمات متكاملة لتأسيس الشركات وتشغيلها، بما يضمن حصول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على الدعم الذي تحتاجه في مختلف مراحل نموها، بدءاً من التأسيس وصولاً إلى التوسع في الأسواق الدولية. كما تساهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون بين راكز والصندوق في مجالات أخرى مثل تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة التي تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب الإماراتي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وبهذه الشراكة، تؤكد راكز التزامها بدعم المنظومة الابتكارية في الدولة وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للاستثمارات والشركات الناشئة المبتكرة. وتعتبر راكز إحدى المناطق الاقتصادية الرائدة في المنطقة، حيث توفر بيئة استثمارية متكاملة تشمل تراخيص الأعمال، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية المتطورة، مما يجعلها خياراً مثالياً للشركات التي تسعى إلى التوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في جذب المزيد من الشركات الناشئة المبتكرة إلى رأس الخيمة، مما يعزز النمو الاقتصادي المحلي ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات





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