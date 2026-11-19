مبادرة تعاونية بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ودي إتش إل إكسبرس لتمكين الشركات الصغيرة من التوسع الدولي باستخدام أحدث استراتيجيات التجارة الإلكترونية.

نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، بالتعاون الاستراتيجي مع شركة " دي إتش إل إكسبرس"، ورشة عمل تخصصية في مركز كومباس للأعمال، بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة من فهم تعقيدات مشهد التجارة الإلكترونية الحديثة. تهدف هذه المبادرة إلى استكشاف السبل الفعالة للوصول إلى العملاء المحتملين عبر القنوات الرقمية المتطورة، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع في الأسواق العالمية.

برنامج تدريبي شامل للتوسع الدولي

جاءت هذه الورشة كجلسة افتتاحية لبرنامج "استعد. انطلق. توسّع عالمياً"، وهو مبادرة شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية والتسويقية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئتها بشكل متكامل للنمو الدولي المستدام. يجمع هذا البرنامج بين التدريب العملي المكثف في مجال الأعمال، والخبرات اللوجستية العالمية الرائدة التي تمتلكها شركة "دي إتش إل إكسبرس"، لضمان جاهزية المشاركين للتحديات الدولية.

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يتكون البرنامج من ست وحدات تدريبية رئيسية، موزعة بدقة على ثلاث مراحل استراتيجية تسمى "استعد"، و"انطلق"، و"توسّع عالمياً". تغطي هذه الوحدات مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك أساسيات إدارة الأعمال، والوعي المالي الدقيق، وفهم سلوك العملاء بعمق، بالإضافة إلى مبادئ التجارة الرقمية الحديثة وخدمات اللوجستيات المتقدمة.

رؤية تسويقية وتطبيقات عملية

قدمت الورشة مروة عبد الباقي، مديرة التسويق في "دي إتش إل إكسبرس الإمارات"، رؤية متخصصة استعرضت من خلالها نماذج أعمال التجارة الإلكترونية الناجحة والقنوات الرقمية المتعددة المتاحة للشركات في الوقت الحالي. تناولت عرضها منظومة الأعمال عبر الإنترنت بشكل مفصل، لتساعد المشاركين على فهم الآليات التقنية والتشغيلية للتجارة الرقمية.

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وضعت الورشة تركيزها بشكل صارم على ما تتيحه هذه القنوات من فرص ذهبية للتواصل المباشر مع العملاء، وتلبية احتياجاتهم المتغيرة بسرعة وكفاءة. كما تطرقت الجلسة إلى المراحل الأساسية لتأسيس الأعمال عبر الإنترنت، وكيفية التوسع الجغرافي للوصول إلى شرائح أوسع من العملاء عبر الحدود الدولية، مسلطة الضوء على الدور المحوري للخدمات اللوجستية.

استراتيجيات الوصول للأسواق العالمية

أوضحت الورشة كيفية مساعدة فهم مختلف مراحل رحلة العميل عبر القنوات الرقمية للشركات على الاستعداد لمتطلبات التجارة الرقمية والدولية المعقدة. وأكد رامي ج拉德، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أن التجارة الإلكترونية تتيح للشركات بمختلف أحجامها الوصول إلى عملاء في أسواق كانت تعتبر سابقاً يصعب دخولها بسبب العوائق اللوجستية والتسويقية.

وأشار إلى أن فهم كيفية الاستفادة من هذه الفرص يُعد خطوة مهمة وجوهرية نحو النمو المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن تعاون "راكز" مع "دي إتش إل إكسبرس" يقرّب الخبرات المتخصصة من مجتمع أعمالنا مباشرة، ويساعد رواد الأعمال على مواكبة المتغيرات التجارية السريعة، واكتساب الثقة اللازمة لاستكشاف فرص جديدة في الأسواق الدولية.

تعزيز شبكات العلاقات المهنية

أتاحت الورشة لرواد الأعمال والمتخصصين فرصة ثمينة لتبادل المعرفة والخبرات، وتوسيع علاقاتهم المهنية معExperts في المجال اللوجستي والتجاري. تعكس هذه المبادرة التزام "راكز" القوي بتوفير فرص للتعلّم المستمر التي تستجيب بشكل مباشر لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم تطورها على المدى الطويل.

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تستمر هذه الجهود الرامية إلى بناء بيئة أعمال داعمة ومستدامة، حيث يتم تزويد رواد الأعمال بالأدوات والموارد اللازمة للتنافس بنجاح في الساحة العالمية. وتؤكد هذه الخطوات على أهمية التكامل بين البنية التحتية الاقتصادية المحلية والخبرات اللوجستية العالمية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستهدفة.