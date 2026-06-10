راكز تصادق على شراكة استراتيجية مع صندوق محمد بن راشد للابتكار لدعم الشركات الناشئة

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية عن إبرام شراكة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار لتوفير تمويل وإرشاد وبرامج ورش عمل تدعم نمو وتوسع الشركات المبتكرة في الإمارات، في إطار تعزيز اقتصاد المعرفة.

أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة ال اقتصاد ية (راكز) شراكة إستراتيجية مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية في الإمارات لتقوية منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الدولة.

تم توقيع الاتفاقية رسمياً في مركز كومباس للأعمال بحضور شاكر زينل، مدير الصندوق، وياسر عبد الله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والحكومي في راكز، مما يعكس التزاماً مشتركاً بتسهيل وصول الشركات المبتكرة إلى مصادر التمويل وربطها بشبكة داعمة للنمو المستدام. سيتاح لعملاء راكز الآن إمكانية الاستفادة من مجموعة أوسع من الخدمات المصممة لتسريع نمو الأعمال، تشمل قنوات تمويل مرنة، إرشاد استراتيجي، واستشارات متخصصة تساعد على تحسين نماذج الأعمال وتوسيع نطاقها بكفاءة.

كما ستوفر الشراكة ورش عمل وبرامج ابتكار مشتركة تركز على استراتيجيات النمو، التخطيط المالي، والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. سيجتمع ذلك مع الإجراءات الميسرة التي تقدمها راكز لتأسيس الشركات وإصدار التراخيص ودعم العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى وصول أوسع إلى شبكة من الشركاء والمستثمرين. تسعى هذه الشراكة إلى تمكين الشركات الناشئة من الانطلاق والنمو بثقة، من خلال توفير مسارات تمويل متعددة، توجيه استراتيجي متكامل، وشبكات علاقات تجارية قوية.

وهذا يتماشى مع رؤية صندوق محمد بن راشد للابتكار لتعزيز الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة وتنوع مصادر الدخل. وأعربت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة وممثل وزارة المالية في الصندوق، عن أن الصندوق سيستمر في لعب دور فعال في تعزيز منظومة الابتكار، مع التركيز على توسيع نطاق الدعم المتاح للشركات المبتكرة وتحفيز فرص التمويل والاستشارة الاستراتيجية.

وأوضحت أن التعاون المستمر بين الجهات المختلفة يشكل عاملاً أساسياً في خلق بيئة ملائمة تمكن الشركات الواعدة من التوسع وتوليد أثر مستدام على المدى الطويل. وفي كلمة موازية، صرّح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، بأن الابتكار هو العمود الفقري لبناء اقتصاد مرن وجاهز للمستقبل. وأكد أن الشراكة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار ستوفر للشركات الناشئة مسارات دعم أقوى، تشمل فرص تمويل ميسرة، برامج إرشاد متخصصة، وشبكات استراتيجية تسرّع من وتيرة نموها.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس تركيز راكز المستمر على بناء بيئة عمل تمكّن الشركات المبتكرة من التوسع بثقة من رأس الخيمة إلى أسواق أوسع، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة وتوليد قيمة مستدامة





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