راكز حازت ثلاث جوائز ستيفي 2026

حصدت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026، تقديراً لالتزامها بالابتكار والتميز التشغيلي وتقديم تجربة استثنائية للعملاء.

حصدت هيئة مناطق رأس الخيمة ال اقتصاد ية ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026، تقديراً لالتزامها بال ابتكار والتميز التشغيلي وتقديم تجربة استثنائية للعملاء.

حصلت المبادرة على جائزة التميز في الابتكار في قطاعات المنتجات والخدمات التجارية، وجائزة الإدارة المبتكرة في القطاع الحكومي، وكذلك تكريم فاطمة فخرالدين، مديرة عمليات الترخيص في راكز، بلقب أفضل قائد تشغيلي مبتكر للعام. وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، إن الابتكار يأتي من هدف بسيط يتمثل في تقديم تجارب أفضل وتحقيق نتائج أكثر قيمة لمجتمع أعمالنا





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

راكز جوائز ستيفي ابتكار تميز تشغيلي تجربة عملاء

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح مونديال 2026يتجه كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليكون النسخة...

Read more »

مواهب عربية وعالمية شابة تحت مجهر الكشافينتتجه أنظار كشافي الأندية الكبرى حول العالم إلى بطولة كأس العالم 2026 بحثاً عن نجوم جدد...

Read more »

المكسيك ضد جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم.. موعد البث المباشر والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلةتنطلق منافسات كأس العالم 2026 مساء الخميس، بمواجهة تجمع المنتخب المكسيكي، إحدى الدول...

Read more »

رافينيا: لا أملك ما أثبته لأحد.. ومستعدون للمونديال مهما كانت الضغوطأكد البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، أن منتخب بلاده وصل إلى كأس العالم 2026 في أفضل جاهزية...

Read more »

من «الأسادو» إلى القهوة والتمور.. المنتخبات تحمل نكهات أوطانها إلى المونديالحرصت المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 على اصطحاب أكثر الأطعمة والمشروبات ارتباطاً...

Read more »

سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 11 يونيو 2026كشفت البنوك المصرية، الخميس 11 يونيو 2026، آخر أيام أسبوع العمل المصرفي، عن أسعار الصرف...

Read more »