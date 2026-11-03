رابطة المحترفين تعلن الجدول المحدّث لدوري أدنوك بعد تأجيل كأس آسيا 2027

رابطة المحترفين تفصح عن جدول دوري أدنوك حتى الجولة 17 بعد تغيير الاتحاد الآسيوي لموعد كأس آسيا إلى ديسمبر 2027، مع تفاصيل مواعيد الجولات المؤجلة.

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية رسمياً عن الجدول المحدّث لمباريات دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة السابعة عشرة ، وذلك في خطوة مباشرة تستجيب للقرارات الجديدة الصادرة عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. تأتي هذه التعديلات الهيكلية على الروزنامة الكروية المحلية كاستجابة مباشرة وتأثيراً لقرارات التأجيل التي شهدها الجدول الدولي، مما فرض إعادة ترتيب شاملة للمباريات لضمان استمرارية المسابقة محلياً دون تعارضات زمنية.

تأجيل كأس آسيا وإعادة ترتيب الجدول

يتمثل المحرك الأساسي وراء هذا التغيير الكبير في قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل نهائيات كأس آسيا السعودية 2027 بشكل كامل. كان الموعد الأصلي للبُطولة القارية يمتد من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، إلا أن الظروف الاستثنائية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وما ترتب عليها من تحديات لوجستية بالغة الصعوبة واضطرابات واسعة في حركة السفر، دفعت الجهة المنظمة لتعديل التواريخ مجدداً. وقد تم تحديد التاريخ الجديد لإقامة البطولة ليبدأ من 23 ديسمبر 2027 ويستمر حتى 21 يناير 2028، مما استدعى تعديلاً فورياً على جدول الأندية المحلية.

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مواعيد جديدة للدورين الأول والثاني

بناءً على هذا التعديل الزمني، حددت رابطة المحترفين الإماراتية نهايات واضحة للفترات الانتقالية في الدوري. تنظمّ المنافسات في الدور الأول بإقامة مباريات الجولة الثالثة عشرة يومي 2 و3 يناير 2027، لتوضع الأندية في فترة توقف مؤقتة مدتها ثلاثة أسابيع. تستأنف الفرق نشاطها مباشرة في دوري أدنوك للمحترفين من خلال الجولة الرابعة عشرة، والتي مقررة يوم السبت 16 و17 من الشهر نفسه، مما يسمح للمنافسة بالعودة إلى مسارها الطبيعي بعد انتهاء الفجوة الزمنية التي أوجبتها التعديلات الدولية.

في خطوة أخرى لضمان اكتمال عدد الجولات المطلوبة قبل نهاية الموسم، تم تحديد أيام 19 و20 و21 فبراير 2027 كموعد رسمي لإقامة مباريات الجولة السابعة عشرة. يُعدّ هذا التاريخ جزءاً من إعادة التوزيع الشاملة للمواعيد التي دشنتها الرابطة، بهدف ضمان استكمال جميع المنافسات وفق الروزنامة المعدلة بدقة، وحماية مصالح الأندية المشاركة في ضمان عدم تداخل المباريات المحلية مع الالتزامات الدولية أو الأحداث الخارجية المؤثرة.

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إحياء الجولات المؤجلة في ديسمبر

لم تقتصر التعديلات على المواعيد المستقبلية البعيدة، بل شملت أيضاً سد الثغرات في الجدول الحالي. أعلنت الرابطة رسمياً عن إعادة جدولة مباريات الجولة السابعة المؤجلة، التي كانت عالقة سابقاً، لتنطلق مواجهاتها يومي 29 و30 ديسمبر 2026. سيتم إدراج هذه المباريات في جدول اللقاءات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مما يتيح للأندية مواصلة مشوارها في البطولة وفق المواعيد المحدثة دون أي تأخير إضافي.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنافسة على القمم ارتفاعاً ملحوظاً في الحدة، مع تقارب النقاط بين عدد من الفرق المتصدرة. تترقب جماهير الدوري عودة المنافسات إلى الملاعب يومي السبت والأحد المقبلين، حيث تقام مباريات الجولة الثامنة، في ظل سعي كل نادٍ إلى تعزيز موقعه في التصنيف قبل ختام الدور الأول، وسط توقعات بأن تحدد هذه الجولات المتقاربة هوية المتصدرين المحتملين في النصف الأول من الموسم.

تؤكد هذه التعديلات التزام رابطة المحترفين الإماراتية والمجلس التنفيذي للدوري بمرونة عالية في مواجهة المتغيرات غير المتوقعة، مع الحفاظ على أعلى معايير الانضباط الإداري. إن إعادة بناء الجدول الزمني بعناية فائقة يضمن حماية حقوق البث، وسهولة تنقل الفرق، واستقرار العمليات التشغيلية، مما يعزز من مصداقية الدوري كأحد أبرز البطولات الرياضية في المنطقة العربية، ويوفر بيئة مستقرة للفرق للتركيز الكامل على الأداء الرياضي.