رائد فضاء من ناسا يرصد تفكك جسم مضيء فوق غرب أفريقيا في أبريل 2026

رائد الفضاء كريس ويليامز يوثق تفكك جسم مضيء فوق غرب أفريقيا، مما أثار تساؤلات حول كونه نيزكا أو حطاما فضائيا يحترق في الغلاف الجوي للأرض.

وثّق رائد الفضاء كريس ويليامز التابع ل وكالة ناسا ، لحظة استثنائية لتفكك جسم مضيء في الغلاف الجوي للأرض فوق غرب أفريقيا ، بينما كان موجودا على متن محطة الفضاء الدولية. التقط ويليامز هذه الصور في 27 أبريل 2026، في واقعة أثارت جدلا وتساؤلات واسعة بشأن طبيعة هذا الجسم الغامض. وقد تساءل الخبراء والمراقبون على حد سواء عما إذا كان هذا الجسم نيزك ا طبيعيا أم حطاما فضائيا بشريا يحترق أثناء عودته إلى كوكب الأرض. يمثل هذا المشهد النادر فرصة لدراسة الظواهر الجوية والفضائية التي تحدث باستمرار فوق سطح الكوكب، رغم ندرة توثيقها بهذه الدقة من الفضاء.

لقاء نادر مع جسم مضيء يحترق

كان رائد الفضاء كريس ويليامز في ذلك اليوم يترقب وصول مركبة الشحن الروسية Progress MS-34، التابعة لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، إلى محطة الفضاء الدولية. ومع ذلك، لم يكن المشهد الذي التقطته عيناه هو المركبة المنتظرة، بل كان جسما شديد السطوع يشق طريقه عبر الطبقات العليا من الغلاف الجوي. لم يمر هذا الجسم بسلام، بل انقسم إلى أجزاء صغيرة متوهجة، مما أثار دهشة ويليامز واهتمامه الفوري بالموقف. وصفت الصور الملتقطة لحظة التفكك بدقة، حيث ظهر الجسم المضيء وهو يتفكك في طبقات الجو العليا، قبل أن يتلاشى تدريجيا. يعتبر هذا التسجيل دليلا نادرا على كثافة الأجسام التي تدخل الغلاف الجوي للأرض بشكل يومي.

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تحديات تحديد طبيعة الجسم الغامض

على الرغم من وضوح الصور وشدتها، لم تتمكن وكالة ناسا حتى الآن من تحديد طبيعة الجسم بشكل قاطع أو تأكيد مصدره بدقة. وتشير الاحتمالات العلمية الحالية إلى أن الجسم قد يكون نيزكا تفكك أثناء مروره الغاضب بالغلاف الجوي، أو ربما قطعة من الحطام الفضائي التي احترقت خلال عودتها إلى الأرض. ووفقا للمعلومات المتاحة من الخبراء الفلكيين، تدخل عشرات الأطنان من المواد النيزكية الغلاف الجوي للأرض يوميا، دون أن يلاحظها الكثيرون. يتسبب احتراق بعضها في ظهور كرات نارية شديدة السطوع، قبل أن تتلاشى في السماء أو تتفكك إلى شظايا أصغر حجما. هذه العمليات جزء طبيعي من ديناميكية الغلاف الجوي وتفاعلها مع الأجسام القادمة من الفضاء الخارجي.

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تفسيرات فلكية وحطام مداري

من جانبه، رجح ويليامز في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون الجسم الذي شاهده قطعة من حطام فضائي أو قمرا صناعيا تفكك أثناء عودته إلى الغلاف الجوي. كما لم يستبعد أن يكون جزءا من الصاروخ الذي أطلق مركبة الشحن الروسية التي كان ينتظر وصولها، مما يعني أن التفتت كان جزءا من عملية إعادة الدخول. تدور حول الأرض عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية ومراحل الصواريخ وبقايا المهمات الفضائية، مما يزيد من احتمالية حدوث مثل هذه المشاهد. ومع عودة بعض هذه الأجسام إلى الغلاف الجوي، يؤدي الاحتكاك بالهواء إلى ارتفاع حرارتها بشكل كبير، وظهورها في صورة مسارات ضوئية متوهجة. قبل أن تتفكك إلى أجزاء صغيرة تتبخر أو تسقط في المحيطات والصحاري النائية.

أهمية التوثيق الفلكي الحديث

تُظهر ثلاث صور التقطها ويليامز من محطة الفضاء الدولية، بفواصل زمنية تتراوح بين 30 و40 ثانية، تطور المشهد بشكل واضح ومنظم. توثق هذه الصور بدقة ظهور الجسم المضيء إلى تفككه النهائي في الغلاف الجوي، لتكشف جانبا مذهلا من الظواهر التي تحدث فوق كوكب الأرض. يقدم هذا التوثيق دليلا مرئيا نادرًا يمكن للباحثين دراسته لفهم أفضل لتفاعل الأجسام مع الغلاف الجوي. كما يسلط الضوء على أهمية الرصد الفضائي المستمر للظواهر الجوية والفضائية. يمثل هذا الحدث تذكيرا دائما بأن الفضاء المحيطة بنا مليء بالأنشطة والظواهر التي تستحق المتابعة والدراية العلمية.