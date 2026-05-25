رئيس البرلمان العربي يهنئ قادة مجلس التعاون الخليجي بالذكرى 45 لتأسيس المجلس ويشيد بإنجازاته

معالي محمد بن أحمد اليماحي يهنئ قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس المجلس، مؤكدًا نجاحه في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية، وممددًا يد العون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان العربي والمجلس في خدمة القضايا العربية المصيرية.

هنّأ معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي ، أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس المجلس، التي صادفت الخامس والعشرين من مايو، مشيدًا بما حققه المجلس من إنجازات تاريخية رسّخت مكانته كنموذج رائد ومتفرد في مسار التكامل الإقليمي العربي.

وفي بيان أصدره اليوم، شدّد اليماحي على أن مجلس التعاون الخليجي، خلال أربعة عقود ونصف من الوجود الفعّال، نجح في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ملمًّا بقدرة المجلس على تحقيق مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، ما أسهم في تعزيز قوة العمل الخليجي المشترك وتلبية مصالح الشعوب الخليجية والعربية على حد سواء. وفي سياق آخر، أثنى رئيس البرلمان العربي على الرؤى الحكيمة التي تجسّدها قيادات دول المجلس، مشيرًا إلى أن تلك الرؤى لعبت دورًا محوريًا في دعم مسيرة المجلس وتعزيز وحدته وتماسكه الداخلي.

وأضاف اليماحي أن الدعم المتواصل من القادة الخليجيين كان العامل الأساسي الذي مكّن المجلس من تخطي التحديات وتحقيق إنجازات ملموسة في مجالات التعليم، الصحة، البنية التحتية، والطاقة، فضلاً عن تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دول المنطقة. كما أشار إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الالتزام الجماعي بالهدف المشترك المتمثل في رفع مستوى الرفاهية والازدهار لجميع مواطني الخليج والعالم العربي.

وألقى اليماحي الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن القضايا العربية المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المجلس يظل ركيزة أساسية في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأكد أن البرلمان العربي يولي أولوية قصوى لتقوية شراكة وتنسيق استراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي، سعيًا لتوحيد الجهود من أجل خدمة قضايا الأمة العربية، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، وضمان استقرار سياسي ينعكس إيجابًا على جميع دول المنطقة.

هذا وتؤكد جميع الأطراف على ضرورة تعزيز الحوار المستمر وتوسيع آفاق التعاون لتلبية تطلعات الشعوب وتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة العربية





