رئيس الدولة يقلد الخبير القانوني الدولي مارتن إيدلمان وسام الاتحاد تقديراً لإسهاماته في التنمية الاقتصادية

في تكريم يعكس تقدير القيادة الإماراتية للكفاءات العالمية، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسام الاتحاد للمستشار مارتن ل. إيدلمان لدوره في تعزيز الشراكات الإستراتيجية ودعم الرؤية الاقتصادية للدولة.

في مشهد يجسد أسمى معاني التقدير والاعتراف بالجهود المتميزة التي تساهم في رفعة الوطن وتعزيز مكانته على الخارطة العالمية، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الخبير القانوني والمستشار الدولي المرموق مارتن ل.

إيدلمان وسام الاتحاد، وهو أحد أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة تقديراً للمساهمات الاستثنائية. جاء هذا التكريم الرفيع في إطار حرص القيادة الرشيدة على تثمين الأدوار التي تلعبها الكفاءات العالمية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، حيث لعب إيدلمان دوراً محورياً وملموساً في تعزيز الشراكات الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي، مما ساهم بشكل مباشر في تدعيم رؤية الدولة الطموحة الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومزدهرة.

وقد أشاد سموه خلال مراسم التقليد بالإسهامات القانونية والاستشارية القيمة التي قدمها إيدلمان على مدار عقود من الزمن، والتي تميزت بالاحترافية العالية والرؤية الثاقبة، حيث عمل عن كثب مع العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية الرائدة في الدولة، مما ساعد في صياغة أطر قانونية متطورة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتدعم بيئة الأعمال والاستثمار. من جانبه، أعرب مارتن ل.

إيدلمان عن بالغ فخره واعتزازه بنيله هذا الوسام الرفيع من صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل وساماً على صدره ودافعاً لمواصلة العطاء. وفي حديثه، أشاد إيدلمان بالرؤية الاقتصادية الثاقبة والطموحة التي تنتهجها دولة الإمارات، والتي لا تكتفي بمواكبة التطورات العالمية بل تسعى لتقودها. وأشار إلى أن النهج الإماراتي يقوم على ركائز صلبة من بناء الشراكات الإستراتيجية العالمية العابرة للحدود، والاستثمار المستدام الذي يركز بشكل أساسي على مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح أن تحول دولة الإمارات إلى نموذج عالمي ملهم في التنمية الاقتصادية لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة تخطيط دقيق وإرادة سياسية صلبة تؤمن بأن الاستثمار في العقول والتكنولوجيا هو الطريق الوحيد لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وهو ما جعل الدولة وجهة مفضلة للاستثمارات النوعية والعقول المبتكرة من كافة أنحاء العالم.

وقد شهدت مراسم تقليد الوسام حضوراً رفيع المستوى يعكس أهمية هذه المناسبة والتقدير الكبير الذي توليه الدولة لشركائها في النجاح، حيث حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان الدولة. إن هذا الجمع الكريم يؤكد على تلاحم القيادة في دعم كافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والقانون.

إن تكريم الخبراء الدوليين أمثال مارتن إيدلمان يبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أن دولة الإمارات تفتح أبوابها لكل من يمتلك الكفاءة والرغبة في المساهمة في بناء مستقبل أفضل، وأنها تقدر كل جهد يصب في مصلحة التنمية الوطنية ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بمرونة واقتدار، مما يرسخ مكانتها كمنارة للتقدم والازدهار في المنطقة والعالم أجمع





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