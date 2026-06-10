رئيس نادي عجمان: المشاركة في دوري أبطال الخليج محطة تاريخية ويمثل الكرة الإماراتية

أعلن خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان عن مشاركة فريقه في دوري أبطال الخليج للأندية كأول مشاركة خارجية للنادي، مؤكداً أن الهدف هو تقديم صورة مشرفة للكرة الإماراتية والاستفادة من الاحتكاك التنافسي القوي لرفع المستوى الفني، كما Tulip استمرارية المدرب غوران وتعزيز صفوف الفريق لمواكبة ضغط المباريات المحلية والخارجية.

أكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان أن مشاركة فريقه في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج للأندية تمثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة النادي، باعتبارها أول مشاركة خارجية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تقديم صورة مشرفة للنادي و الكرة الإماراتية .

وأضاف الجرمن: ننظر إلى المشاركة باعتبارها تجربة مهمة ولحظة تاريخية بالنسبة لنادي عجمان، نتطلع عبرها إلى ظهور مشرف يعكس مكانة النادي والتطور الذي وصل إليه خلال السنوات الماضية، مع الاستفادة من التجربة عبر الاحتكاك التنافسي القوي الذي يسهم في رفع المستوى الفني. وأضاف: المشاركة تفرض علينا مسؤوليات أكبر، سواء على مستوى التعاقدات أم التحضيرات، لأن الفريق لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل الكرة الإماراتية في محفل خارجي، لذلك نسعى إلى توفير كل مقومات النجاح التي تساعده على الظهور بالصورة المطلوبة وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، إلى أن المشاركة الخليجية تتطلب رفع درجات الجاهزية والاستعداد للموسم الجديد، وقال: وجود استحقاقات محلية وخارجية في الوقت نفسه يضع الفريق أمام ضغط مباريات أكبر، ولذلك نؤمن بأهمية وجود دكة بدلاء قوية قادرة على تلبية احتياجات الجهاز الفني طوال الموسم. وأوضح الجرمن أهمية مراعاة روزنامة الموسم لمشاركة الفريق الخارجية، وقال: نتوقع أن تتم جدولة المباريات بصورة تتناسب مع ارتباطات الفريق في البطولة الخليجية، بما يساعده على تمثيل الكرة الإماراتية بالشكل المطلوب وتحقيق أفضل النتائج الممكنة مع الالتزام بأداء جميع المباريات في البطولات المحلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة عجمان، استمرار المدرب غوران في قيادة الجهاز الفني خلال الموسم المقبل بعد تجديد التعاقد معه لمدة موسم واحد، وقال: الاستقرار الفني من الجوانب الإيجابية المهمة لأي فريق، وتجديد الثقة بغوران يأتي انطلاقاً من قناعتنا بالعمل الذي قدمه، ونعتقد أن الاستمرارية ستساعد الفريق على الظهور بصورة أفضل وأن يكون على قدر التحديات التي تنتظره في الموسم الجديد. وعن ملف التعاقدات، قال: نعمل بشكل متواصل وبالتنسيق مع الجهاز الفني لتحديد احتياجات الفريق وتغطية المراكز التي تحتاج إلى دعم، حتى يكون عجمان مكتمل الصفوف وقادراً على المنافسة وتحقيق النتائج التي تلبي تطلعات الإدارة والجماهير خلال الموسم المقبل





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رئيس نادي عجمان: المشاركة في دوري أبطال الخليج محطة تاريخية ويمثل الكرة الإماراتيةأعلن خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان عن مشاركة فريقه في دوري أبطال الخليج للأندية كأول مشاركة خارجية للنادي، مؤكداً أن الهدف هو تقديم صورة مشرفة للكرة الإماراتية والاستفادة من الاحتكاك التنافسي القوي لرفع المستوى الفني، كما Tulip استمرارية المدرب غوران وتعزيز صفوف الفريق لمواكبة ضغط المباريات المحلية والخارجية.

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