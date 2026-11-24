رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية يحذر من عقوبات دولية بسبب عنف المستوطنين، فيما تتسارع وتيرة الانتهاكات وتتعثر مبادرات السلام في غزة والضفة الغربية.

حذر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية إسحاق عميت من تعرض إسرائيل لعقوبات دولية في حال استمر العنف الذي ترتكبه المستوطنون، في إشارة واضحة إلى التدهور الخطير في الأوضاع الأمنية والقانونية. تأتي هذه التحذيرات في وقت تتعثر فيه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، بينما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها العسكرية في قطاع غزة وتقطيع أوصال الضفة الغربية. وقد كشف هذا الموقف عن تصاعد التوتر بين المهندسين الأمريكيين للخطة والمؤسسة القضائية الإسرائيلية، مما يبرز الفجوة المتسعة بين التصريحات السياسية والواقع الميداني المتوتر.

تحذيرات قضائية وسياسية ضد الاستيطان

وصف إسحاق عميت اعتداءات المستوطنين بأنها ظاهرة ممنهجة تهدف إلى اقتحام المنازل والقرى، وإتلاف المحاصيل الزراعية، وقطع خطوط المياه والكهرباء عن الفلسطينيين. وأكد رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية أن هذه الممارسات تقوض القيم اليهودية وأسس الصهيونية، وتضر بصورة إسرائيل دولياً بشكل جسيم. مشدداً على أن هذه الأفعال تزيد بشكل كبير من احتمالات تعرض الدولة لعقوبات دولية، مما يجعل الوضع القانوني للأوضاع في الأراضي المحتلة أكثر هشاشة أمام المحاكم الدولية.

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وقد طالب عميت الجيش الإسرائيلي والشرطة بتقديم إفادة رسمية للمحكمة بحلول الثالث من ديسمبر، تتعلق بإجراءات محددة لحماية سكان قرية برقا. وفي هذا السياق، شكك رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية في قدرة الجيش والشرطة على الوفاء بالتزاماتهما القانونية الرامية إلى حماية الفلسطينيين، مما يعكس أزمة ثقة عميقة داخل الجهاز القضائي مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تطبيق القانون في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

تطورات ميدانية في غزة والضفة الغربية

في قطاع غزة، قُتل ثمانية فلسطينيين بينهم طفل منذ فجر الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، حيث استهدفت غارتان جويتان منطقة المواصي غرب خان يونس ووادي غزة. وأفادت وكالة رويترز بأن اثنين من الضحايا كانا من عناصر الشرطة الفلسطينية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي واستهدافه لمسلحين دون تقديم تفاصيل إضافية. كما ذكرت مصادر في حركة حماس أن غارة جوية إسرايلاية قتلت نعيم أبو نحل، مدير جهاز الأمن الداخلي التابع للحركة، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) مشيرين فقط إلى استهداف قيادي بارز.

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وكشف تقرير لوكالة رويترز أن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على نحو ثلثي مساحة قطاع غزة، مما يمثل تحدياً كبيراً لخطة الانسحاب التدريجي المنصوص عليها في الترتيبات الأمريكية. وفي الضفة الغربية، وثقت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية خمسة وعشرين اعتداءً نفذها مستوطنون في ثماني محافظات، فيما تشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى ارتفاع أعداد الاعتداءات من 647 في سبتمبر إلى 1369 في أكتوبر، بزيادة تجاوزت المئة بالمئة. كما نصبت القوات الإسرائيلية ست بوابات حديدية غرب الخليل، مما أدى إلى عزل بلدة إذنا وتقييد حركة السكان.

تدهور الأوضاع الإنسانية والوبائية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية دخول قطاع غزة حالة إنذار وبائي حرج، بعد تسجيل 272 إصابة بالتهاب السحايا خلال شهر أكتوبر، وهو رقم يفوق بكثير المعدل الشهري السابق الذي يتراوح بين 30 و50 إصابة. كما سجلت الوزارة 100 إصابة بالتهاب السحايا البكتيري منذ مطلع نوفمبر، بالإضافة إلى 15 وفاة بالمرض منذ بداية العام. وقد حمّلت الوزارة إسرائيل المسؤولية المباشرة لتفاقم هذه الأزمة الصحية، نتيجة تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، والقيود المشددة المفروضة على إدخال الوقود ومواد الصيانة والتعقيم اللازمة لمكافحة الوباء.

وفي قلقيلية، أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المدينة واعتقلت تسعة فلسطينيين، بينهم أمين سر حركة فتح في المحافظة، بينما حولت أحد مكاتب الحركة إلى مركز للتحقيق الميداني. وتزامنت هذه الإجراءات مع اقتحامات واسعة واعتقالات في محافظات متعددة، مما يعكس تصعيداً في القمع الميداني يستهدف النخب السياسية والشعب الفلسطيني في آن واحد. وتزداد حدة التوتر مع استمرار فرض القيود العسكرية التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتفاقم المعاناة الإنسانية اليومية للسكان.

مواقف دولية ودعوة لسلام حقيقي

في نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من خلال نائبته أمينة محمد، على ضرورة إنهاء الاحتلال وإعمال حق الفلسطينيين في تقرير المصير كجزء أساسي من الجهود الدولية. ودعا غوتيريش إلى ترجمة الاعترافات بدولة فلسطين إلى إجراءات ملموسة تمنع ضم الأراضي وتوقف الاستيطان، مشدداً على أن غزة والضفة الغربية جزءان لا يتجزآن من الدولة الفلسطينية. وأكّد أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط دون ضمان الحقوق السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني.

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من جانبه، حذر جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب وأحد أبرز مهندسي خطته للسلام، من أن إسرائيل تقف أمام مفترق طرق مصيري. وأضاف كوشنر في مقابلة نشرتها مجلة نيويورك الأمريكية أن إسرائيل إما أن تصبح أكثر أماناً واندماجاً في المجتمع الدولي، أو تواصل مسارها الحالي نحو التحول إلى دولة منبوذة دولياً. كما انتقد مجلس السلام تعطيل الترتيبات اللازمة للانتقال إلى المرحلة المقبلة في غزة، وطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها وإدخال مستلزمات الإيواء وإصلاح شبكات الصرف الصحي فوراً.

وتواصل اللجنة الوطنية لإدارة غزة خطواتها المتعلقة بهيكلها الإداري والرقابة المالية، وإعداد خطة لإعادة الإعمار تمتد لستة أشهر، بمشاركة ممثلين عن 17 دولة. ومع ذلك، يبقى تنفيذ هذه الترتيبات على الأرض محدوداً جداً بسبب المعوقات الإسرائيلية. وطالب المجلس حركة حماس بتنفيذ التزامها بنزع السلاح دون تأخير، في حين حذر كبير مستشاري المجلس جوش غرينباوم من أن استمرار تعطيل تدريب الشرطة الفلسطينية في مصر قد يدفع المجلس لإعادة ملف غزة إلى الأمم المتحدة.