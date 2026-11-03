رئيس الدولة يرفع علم الإمارات في قصر الحصن بمشاركة 55 متميزا

الشيخ محمد بن زايد يرفع علم دولة الإمارات في قصر الحصن ضمن فعاليات يوم العلم بمشاركة 55 موهوبا يمثلون سنوات الاتحاد لتعزيز مسيرة التقدم

شرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورفع علم دولة الإمارات الشامخ على سارية قصر الحصن في مدينة أبوظبي. جاءت هذه الفعالية الاحتفائية ضمن مراسم يوم العلم الرسمية، التي تجسد رمزية الوحدة الوطنية والسيادة المطلقة للبلاد. وقد مثلت هذه الخطوة تعبيراً واضحاً عن الاعتزاز الكبير بالعلم وما يحمله من معاني الفخر والعزة للأمة.

مراسم رفع العلم بمشاركة المتميزين

رافقت مراسم رفع العلم عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وسط حضور لافت ومميز لـ55 فرداً من المواطنين المتميزين والموهوبين. تم اختيار هؤلاء المتميزين من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وهم يمثلون بشكل رمزي عدد سنوات اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي هذا الاختيار تعبيرا عن تقدير القيادة العليا لدور هؤلاء الأفراد وتأكيدها على حرصها الدائم في تأصيل قيم التميز ودعم العقول المبدعة في المجتمع.

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دور المواهب في مسيرة التنمية الوطنية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أهمية دور المتميزين في بناء المستقبل، انطلاقا من الإيمان العميق بأثرهم في مسيرة تطور الوطن ونهضته المستمرة. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز المكتسبات الوطنية ومواكبة متطلبات المستقبل، حيث يُنظر إلى هؤلاء الأفراد كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويضمن هذا النهج استدامة التقدم عبر الأجيال القادمة، مما يعكس رؤية ثاقبة لإدارة الموارد البشرية المتميزة.

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كلمات الرئيس حول تراث الاتحاد

صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة يوم العلم، قائلاً إنه تشرف برفع علم الدولة بمشاركة خمسة وخمسين من المتميزين والموهوبين. وأكد سموه أن هذه المشاركة تحاكي عدد سنوات اتحاد الدولة، وهي فرصة للاحتفاء بمسيرة وطن عظيم وضع أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام رحمهم الله. كما أشار سموه إلى أن أبناء الوطن يواصلون كتابة فصول قصته الملهمة وقيادته المسيرة الطموحة نحو المستقبل.

تفاعل المشاركين ورسائل الأمل

عبر المشاركون في هذه المراسم الوطنية الغالية عن سعادتهم الكبيرة واعتزازهم بالمشاركة المباشرة مع صاحب السمو رئيس الدولة. شكل حضورهم في قصر الحصن لحظة تاريخية تعزز من قيم الانتماء والتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن. لقد كانت هذه الفعالية رسالة واضحة بأن التميز هو أساس نهضة الدول، وأن دعم المواهب هو استثمار حقيقي في غدٍ أفضل ومستقر.