رئيس رأس الخيمة يهنئ العرسان في العرس الجماعي الرابع عشر

ولي عهد رأس الخيمة، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، حضَر أمس العرس الجماعي الرابع عشر، الذي اقيم برعاية السمو، وبمشاركة 44 من أبناء الوطن. وقد هَانَ العرسان بهذه المناسبة المباركة، متمنين لهم حياة أسرية ملؤها المودة والاستقرار. وأعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لهذه المبادرات الوطنية، وحرصها على تعزيز التلاحم والاستقرار الأسري، وما توليه من اهتمام كبير لأبناء الوطن.

حضر سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس العرس الجماعي الرابع عشر، الذي أقيم برعاية سموّه، وبمشاركة 44 من أبناء الوطن.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأعيان والوجهاء والشخصيات، إلى جانب ذوي المشاركين والمدعوين. وهنأ سموّ ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لهم حياة أسرية ملؤها المودة والاستقرار، وأشاد بجهود اللجنة المنظمة وما قدمته من عمل متميز لإنجاح العرس الجماعي.

وأعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لهذه المبادرات الوطنية، وحرصها على تعزيز التلاحم والاستقرار الأسري، وما توليه من اهتمام كبير لأبناء الوطن. رافق سموّه، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سموّ ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسموّ ولي عهد رأس الخيمة





