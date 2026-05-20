امر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1413 نزيلاً من المنشآت العقابية والإصلاحية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. أيضا أمرت «حالة العيد» وحكومة الشارقة بالإفراج عن 956 نزيلاً و227 نزيلاً بالشارقة، ورئيس حكومة عجمان بالإفراج عن 230 نزيلاً، وجاء الأمر حرصا على تحقيق العدالة وزيادة الترحم المجتمعي - موضوع في خبر: رئيس الدولة يفعل من جديد بالإفراج عن نزلاء عقابيات جديدة و«حبة» العيد للمجتمع

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن 1413 نزيلاً من المنشآت العقابية والإصلاحية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

بدورة أمر صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 956 نزيلاً من المنشآت العقابية والإصلاحية، ممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. تجسد هذه المبادرة الإنسانية نهج سموه في ترسيخ قيم الترحم والتكافل المجتمعي بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

كما أمر صاحب السمو حاكم الشارقة، بالإفراج عن 227 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أيضاً أمر صاحب السمو حاكم عجمان بالإفراج عن 230 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة وانطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به إعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.

​ وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية. وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم عودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره في هذه الأيام المباركة والسعيدة.

من جهته رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على أمر سموه بالعفو عن المحكومين، والذي يعكس حرصه على منح النزلاء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم. أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم.





