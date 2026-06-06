رئيس غرفة جنوب أفريقيا: العلاقات الاقتصادية مع الإمارات تشهد نمواً مستداماً ونسعى لاستضافة منتدى دبي للأعمال

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب أفريقيا، مثو كزولو، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجنوب أفريقيا تشهد زخماً ونمواً مستداماً، مدفوعة برغبة مشتركة لتحويل الشراكة الاستراتيجية إلى مشاريع واستثمارات ملموسة. وأشار إلى أن دبي أصبحت مركزاً عالمياً يربط الأسواق الأفريقية بالشرق الأوسط وآسيا، مشيراً إلى ت期待 جنوب أفريقيا لاستضافة منتدى دبي للأمال第一次 في القارة الأفريقية. وذكر أن التجارة غير النفطية بين دبي وجنوب أفريقيا بلغت نحو 8 مليارات دولار خلال 2025، كما استعرض قطاعات التعاون الواعدة مثل الخدمات والسياحة والتصنيع والبنية التحتية والتعدين.

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب أفريقيا ، مثو كزولو، إن العلاقات ال اقتصاد ية بين الإمارات و جنوب أفريقيا تشهد زخماً ونمواً مستداماً، مدفوعة برغبة مشتركة لدى الحكومتين ومجتمعي الأعمال لتعزيز التعاون وتحويل الشراكة الاستراتيجية إلى مشاريع واستثمارات وفرص اقتصاد ية ملموسة.

وجاءت تصريحاته على هامش منتدى دبي جنوب أفريقيا للأعمال الذي نظمته غرفة تجارة دبي في جوهانسبرغ. وأضاف كزولو أن دبي، ودبي على وجه الخصوص، أصبحت مركزاً اقتصادياً عالمياً ومحطة رئيسة تربط الأسواق الأفريقية بالشرق الأوسط وآسيا والعالم، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً للشركات الجنوب أفريقية الراغبة في التوسع الدولي.

وأشار إلى أن دبي تُعتبر واحدة من أهم البوابات التجارية والاستثمارية في العالم، فهي لا تخدم فقط منطقة الخليج العربي، بل تتيح للشركات الأفريقية الوصول إلى أسواق عالمية واسعة، بينما توفر جنوب أفريقيا للإماراتيين منصة مهمة للوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنامية في القارة الأفريقية. وأعلن عن تطلع بلاده لاستضافة منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي، حيث ستستعرض جنوب أفريقيا الفرص الاستثمارية التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33، مؤكداً أن ذلك سيمثل خطوة تاريخية تعكس عمق العلاقات المتنامية بين الجانبين.

وتابع: 'نأمل خلال السنوات المقبلة أن تستضيف جنوب أفريقيا منتدى دبي للأعمال للمرة الأولى في القارة الأفريقية، وهذا سيشكل رسالة واضحة حول المكانة الإستراتيجية التي تحتلها العلاقات الإماراتية الجنوب أفريقية وحجم الفرص الواعدة التي يمكن أن تنشأ من هذا التعاون'. وبحسب كزولو، بلغت التجارة غير النفطية بين دبي وجنوب أفريقيا نحو 8 مليارات دولار خلال 2025، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين عندما قاد وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا وفداً اقتصادياً رفيع المستوى إلى الإمارات، حيث تم إجراء لقاءات مثمرة في دبي وأبوظبي بهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح قنوات جديدة للتواصل بين القطاعين الخاصين.

وأضاف أن أحد أهم المخرجات التي تم الاتفاق عليها خلال تلك الزيارة يتمثل في تعزيز دور غرف التجارة والمؤسسات الاقتصادية في قيادة التعاون المباشر بين الشركات ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن استضافة منتدى الأعمال بين دبي وجنوب أفريقيا تمثل ترجمة عملية لهذا التوجه. وأكد أن العلاقات بين الدول تكتسب أهميتها الحقيقية عندما تنعكس على أرض الواقع من خلال شراكات الأعمال والاستثمارات والتبادل التجاري، ولذلك فإن التعاون بين غرف دبي وغرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا يشكل نموذجاً عملياً لتحويل التفاهمات الحكومية إلى فرص اقتصادية حقيقية تحقق قيمة مضافة للجانبين.

وتطرق كزولو إلى القطاعات الواعدة للتعاون بين البلدين، موضحاً أن اقتصاد الخدمات يعد من أهم المجالات التي يمكن للبلدين البناء عليها، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات المهنية والمالية والتقنية. وقال إن الإمارات حققت نجاحاً عالمياً استثنائياً في قطاع السياحة والخدمات، فيما تمتلك جنوب أفريقيا مقومات كبيرة في هذا المجال أيضاً، ولذلك نرى فرصاً واسعة لتبادل الخبرات وتطوير المشاريع المشتركة وتعزيز حركة السياحة والاستثمار بين البلدين.

وأضاف أن قطاع التصنيع يعد من الأولويات الرئيسية لجنوب أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز القاعدة الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وقال: 'نسعى إلى توسيع قدراتنا التصنيعية في العديد من القطاعات الصناعية، ونرى فرصاً كبيرة للشراكة مع الشركات الإماراتية في مجالات التصنيع المتقدم والصناعات التحويلية والمنتجات الاستهلاكية والصناعات ذات القيمة المضافة'.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في مجالي البنية التحتية والتعدين، مؤكداً أن جنوب أفريقيا تمتلك موارد طبيعية ضخمة وخبرات متقدمة في قطاع التعدين، إلى جانب مشاريع واعدة في تطوير البنية التحتية تحتاج إلى شراكات وتمويلات واستثمارات دولية. وأكد كزولو أن العلاقات بين الإمارات وجنوب أفريقيا تتجاوز التعاون الثنائي إلى التنسيق في العديد من المحافل الاقتصادية الدولية، مما يعزز من متانة الشراكة بين البلدين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المستقبلي.

وختم بالقول: 'نحن متفائلون للغاية بمستقبل العلاقات مع دولة الإمارات، فما رأيناه خلال منتدى دبي جنوب أفريقيا للأعمال ليس مجرد حوار اقتصادي، بل بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الثقة والمصالح المشتركة والرغبة في تحقيق النمو والازدهار، ونتطلع إلى رؤية المزيد من الاستثمارات والشراكات بين شركاتنا، بما يعود بالنفع على اقتصادَي البلدين وشعبيهما'





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإمارات جنوب أفريقيا العلاقات الاقتصادية منتدى دبي للأعمال التجارة غير النفطية الاستثمارات Services السياحة التصنيع البنية التحتية التعدين

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«إكسبوجر» يفتح باب التسجيل في مسابقة «من الشارقة»أعلن المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ضمن دورته التاسعة للعام 2025...

Read more »

إطلاق حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، انطلاق الأعمال الميدانية لحملة «المسح الوطني للصحة والتغذية» 2024-2025

Read more »

المنطقة الثقافية في السعديات.. وجهة استثنائية من إرث أبوظبيتستكمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في عام 2025 الأعمال التطويرية في المنطقة الثقافية في السعديات

Read more »

اتحاد الكرة يختتم ورشة عمل مسابقات موسم 2024-2025استعرض اتحاد الإمارات لكرة القدم مسابقات الموسم الرياضي المقبل 2024-2025، خلال جلسات

Read more »

وضع حجر أساس جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»أعلن جناح دولة الإمارات في إكسبو عن مشاركته في معرض «إكسبو 2025 أوساكا اليابان»، الذي تبدأ فعالياته في إبريل 2025 تحت شعار

Read more »

سالك مجاناً من الساعة الواحدة حتى 6 صباحاً بدءاً من يناير 2025هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعلنت عن تطبيق التعرفة المرنة للطرق (سالك) في يناير 2025، وتطبيق التعرفة المرنة للمواقف الخاضعة للرسوم في مارس 2025، وأسعار مواقف الفعاليات في فبراير 2025.

Read more »