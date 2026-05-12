رئيس الجمهورية يستقبل وزير التجارة الخارجية الإماراتي

اتصل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، état وأفاعى زيارة رسمية إلى العاصمة دمشق، حيث التقى مع رئيس الجمهورية السورية، اليوم.

التاريخ: وقدّم ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية بمكتب لسمو أمير دولة الإمارات، تعازيه إلى الرئيس السوري، الذين تحدث عن تحيات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونائبه «سمو الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي» ونائبه «سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان» إلى الشعب السوري.

وأشار الوزير الشقيقة إلى تحيات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما تحدث عن رغبته في ترجمة هذه التحيات إلى مشاريع مادية ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني وتعدد فرص العمل. كما التزمت دولة الإمارات، على حدّ الزيودي، بدعم مسيرة التعافي والنهوض الاقتصادي في الجمهورية السورية، حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، مسجلاً زيادة 132.4% مقارنة بالعام الماضي





