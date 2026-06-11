رئيس اللجنة الإشرافية ل".قرى راشد" يترأس الاجتماع الثاني للجنة لمتابعة سير العمل في المشروع واستعراض مستجدات تنفيذ الخطط والمبادرات المعتمدة

في هذا الاجتماع، تم استعراض التقدّم المُحرز في تنفيذ ".قُرى راشد" بما يشمل المخططات الرئيسية ونسب الإنجاز في الأعمال الجارية، إلى جانب مستجدات المبادرات والبرامج المصاحبة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المُخصصة للأسر المستفيدة، بما يدعم أهداف المشروع في توفير بيئة متكاملة ومستدامة للأسر المستحقة. كما تم بحث مستجدات مهام وإسهامات فرق العمل والجهات الشريكة، وآليات المتابعة وقياس الأداء، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة وتحقيق الأثر الاجتماعي والتنموي المنشود، وتسريع إنجاز المراحل المقبلة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

ترأس سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الإشرافية ل". قرى راشد "، الاجتماع الثاني للجنة، وذلك لمتابعة سير العمل في المشروع واستعراض مستجدات تنفيذ الخطط والمبادرات المعتمدة ضمن مراحله المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكد سموّه أهمية تسريع وتيرة العمل بما يضمن تحقيق مستهدفات مشروع ". قُرى راشد" وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وترجمة رؤيته الإنسانية والتنموية إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حياة الأسر المستفيدة، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الشريكة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في التنفيذ. وأشار سموّه إلى أن مشروع ".

قُرى راشد" يمثل استثماراً مستداماً في الإنسان والأسرة والمجتمع، وأن نجاحه يُقاس بقدرته على توفير بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتمكّن الأسر من بناء مستقبل أكثر ازدهاراً، من خلال تطبيق المشروع لأفضل المعايير والممارسات في مجاليّ العمل الإنساني والتنمية المجتمعية





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