رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المجر

تلقى رئيس الدولة اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المجر حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وناقشا القضايا الإقليمية والدولية. أكد الطرفان على أهمية الشراكة الإستراتيجية الشاملة والتركيز على مجالات الطاقة النظيفة والأمن الغذائي.

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالاً هاتفياً من فكتور أوربان رئيس وزراء المجر . واستعرض الجانبان خلال المحادثة الهاتفية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقشا القضايا ال إقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو رئيس الدولة خلال الاتصال على حرص دولة الإمارات على تطوير علاقاتها مع المجر في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. من ناحيته عبر رئيس الوزراء المجري عن تقديره للدور الإماراتي البنّاء في المنطقة والشراكة الوثيقة بين البلدين. وتطرق الجانبان إلى التطورات الجارية في المنطقة، خاصة الوضع في أوكرانيا وضرورة احترام السيادة والوحدة الترابية للدول، وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية.

كما أكدا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والاستثمارات Mutual، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيها. ويأتي هذا الاتصال في إطار التشاور المستمر بين القيادتين الإماراتية والمجرية حول كافة القضايا التي ت之处 في اجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي





