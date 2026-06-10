رئيس الدولة يستقبل فريق هجن الرئاسة ويشيد بإنجازاتهم

استقبل رئيس الدولة فريق هجن الرئاسة واطلع على إنجازاتهم في مهرجانات الهجن الخليجية، وأكد أهمية دعم الرياضات التراثية كجزء من الموروث الإماراتي.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، فريق هجن الرئاسة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة .

واطلع سموه خلال الاستقبال على أهم الإنجازات التي حققتها الفريق في مشاركاتها بمهرجانات ومنافسات موسم 2025-2026 في ميادين سباقات الهجن بالإمارات ودول مجلس التعاون، منها مهرجان الملك عبدالعزيز، ومهرجان الاتحاد العماني، ومهرجان البشائر في سلطنة عمان، وبطولة الكويت الدولية، وختامي المرموم والشحانية. هنأ سموه الفريق بما حققوه من إنجازات، مشيداً بالجهود التي ارتقت بمستوى هجن الرئاسة وعززت حضورها التنافسي. وأشار سموه إلى أن الرياضات التراثية تمثل عنصراً أصيلاً من الموروث الثقافي الإماراتي وتجسد ارتباط المجتمع بقيمه وتقاليده العريقة.

أكد أهمية مواصلة دعم هذا الموروث الوطني والمحافظة عليه لضمان استمراره وانتقاله للأجيال القادمة. من جانبه أعرب الوفد عن شكره وتقديره لدعم صاحب السمو المتواصل لسباقات الهجن والرياضات التراثية، والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز حضور هجن الرئاسة في المنافسات المحلية والخارجية





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