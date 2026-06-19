رؤية أميركية جديدة للعلاقات مع إسرائيل: نائب الرئيس يرفض التطابق المطلق ويحذر من تسييس معاداة السامية

تصريحات مفصلية لنائب الرئيس الأميركي تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل مع تل أبيب، حيث أكد على وجود تباينات في المصالح ورفض استخدام تهمة معاداة السامية كأداة للضغط السياسي لتحقيق مكاسب في السياسة الخارجية.

في التاسع عشر من يونيو لعام ألفين وستة وعشرين، شهدت الأوساط السياسية والدبلوماسية العالمية حالة من الذهول والترقب عقب تصريحات مفصلية أدلى بها نائب الرئيس الأميركي، والتي رسمت ملامح مرحلة جديدة ومختلفة جذرياً في توجيه بوصلة السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه إسرائيل.

هذه التصريحات لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل جاءت لتعكس مقاربة واقعية تتسم بالصراحة والوضوح، وتهدف إلى وضع خطوط فاصلة ودقيقة في طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط واشنطن بتل أبيب. لقد سعى نائب الرئيس من خلال حديثه إلى تفكيك السردية التقليدية التي سادت لعقود، والتي كانت تروج لفكرة وجود تطابق مطلق ومستمر في المصالح والرؤى بين الدولتين، مؤكداً أن هذا التصور غير دقيق ولا يتوافق مع تعقيدات الواقع السياسي الراهن.

لقد شدد المسؤول الأميركي رفيع المستوى على ضرورة التخلي عن النظرة النمطية التي ترى في المصالح الأميركية صدى للمصالح الإسرائيلية في كل ملف، مصرحاً بأن القول بأن مصالح أميركا تتطابق دائماً مع مصالح إسرائيل هو أمر غير صحيح ببساطة. وفي خطوة تعكس إعادة تعريف لمكانة إسرائيل في المنظومة التحالفية الأميركية، قام نائب الرئيس بوضع إسرائيل في مرتبة الحلفاء التقليديين، مشيراً إلى أنها شريك جيد للولايات المتحدة بالقدر نفسه الذي تُعد به بريطانيا أو فرنسا شريكين جيدين.

هذا التوصيف يحمل في طياته دلالات عميقة، إذ ينقل العلاقة من حالة الاستثناء والخصوصية المطلقة إلى حالة الشراكة الاستراتيجية المتكافئة التي تخضع لمعايير التقييم والمصلحة الوطنية الأميركية أولاً، مما يفتح الباب أمام واشنطن لمزيد من المرونة في اتخاذ قرارات قد لا تحظى بالضرورة بموافقة كاملة من الجانب الإسرائيلي. وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية الشائكة، وخاصة التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، لم يتردد نائب الرئيس في الإقرار بوجود تباينات جوهرية وواضحة بين الإدارة الأميركية والقيادة الإسرائيلية الحالية.

وكشف في هذا السياق أن الرئيس دونالد ترامب كان صريحاً للغاية وواضحاً في طرحه بشأن وجود خلافات حادة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما فيما يتعلق بالاستراتيجيات المتبعة لإنهاء الصراع أو التعامل مع النفوذ الإيراني في المنطقة. هذه الاعترافات العلنية بوجود فجوة في الرؤى حول كيفية إدارة الحرب أو الوصول إلى تسويات سياسية مع إيران تعكس تحولاً في أسلوب إدارة الخلافات بين الحليفين، حيث يتم الانتقال من التغطية الدبلوماسية على الخلافات إلى المواجهة الصريحة بها من أجل الوصول إلى حلول أكثر واقعية وفاعلية.

ومن الجوانب الأكثر حساسية في تصريحات نائب الرئيس، كانت الرسالة الحاسمة التي وجهها بخصوص الفصل التام بين النقد السياسي الموجه لسياسات الحكومة الإسرائيلية وبين تهمة معاداة السامية. فقد رفض بشكل قاطع الخلط المتعمد الذي يُمارس أحياناً لإسكات الأصوات المعارضة أو لتوجيه السياسات الخارجية نحو مسار معين. وأكد أن انتقاد قرارات نتنياهو السياسية أو الاعتراض على نهجه في إدارة الدولة أو الحرب لا يعني بالضرورة تبني مواقف معادية للسامية، بل هو جزء من الممارسة السياسية الطبيعية والنقاش الديمقراطي حول السياسات العامة.

وحذر بشدة من تحويل تهمة معاداة السامية إلى أداة ضغط سياسي أو وسيلة لخدمة أهداف محددة في السياسة الخارجية، معتبراً أن توظيف هذه الاتهامات في سياقات غير مكانها يضر بالعملية السياسية ويقوض المصداقية الدبلوماسية. ختاماً، يمكن القول إن هذه التصريحات تؤسس لعقد جديد في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، عقد يقوم على مبدأ الشراكة المصلحية بدلاً من التبعية المطلقة أو التطابق العاطفي.

إن التحذير من تسييس الاتهامات بالمعاداة للسامية، والاعتراف بالخلافات مع نتنياهو، وإعادة تصنيف إسرائيل كشريك استراتيجي على غرار القوى الأوروبية الكبرى، كلها مؤشرات على أن واشنطن تسعى لاستعادة زمام المبادرة في المنطقة، بعيداً عن الضغوط الداخلية أو الإملاءات التي قد تفرضها بعض المجموعات السياسية. هذا التوجه قد يؤدي في المستقبل القريب إلى تغييرات ملموسة في الدعم الأميركي لبعض السياسات الإسرائيلية، ويفرض على تل أبيب إعادة حساباتها في كيفية التعامل مع حليفها الأكبر، الذي بدأ يطالب بوضوح بمساحة من الاستقلالية في تقدير مصالحه القومية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى





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