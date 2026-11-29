شهادات تاريخية من الشيخ عبدالملك القاسمي والدكتور محمد الكندي تسلط الضوء على دور الشيخ زايد والشيخ راشد في تأسيس الاتحاد وصياغة نموذج تنموي فريد.

في الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تستحضر ذاكرة الوطن مسيرته النضالية المبكرة، التي بدأت بإرادة وتصميم على أرض الواقع قبل أن تتحول إلى نموذج عالمي. كانت البدايات في عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين حين ذهب أول دفعة من البعثات الدراسية إلى أمريكا، مما مهد الطريق لاحترام الدولة عالمياً كقدوة في الاستدامة. لم تكن هذه الرحلة صدفة، بل كانت ثمرة عمل شاق وتصور مستقبلي عميق آمن به الآباء المؤسسون وأبنائهم من اليوم الأول.

يروي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي قصة انضمام رأس الخيمة إلى الاتحاد، التي بدأت بمهمة تاريخية في العاشر من فبراير عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين. حمل الشيخ عبدالملك رسالة من المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي إلى الشيخ زايد في العين، حيث وصل قبل المغرب ليجد قائدها الأول مشغولاً بمراجعة المخططات التنموية. استقبله الشيخ زايد بابتسامة سعادة واضحة بعد قراءة الرسالة، مما أكد له أن الاتحاد ليس مجرد فكرة بل واقع ملموس يسعى له الجميع.

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لحظة الانضمام وتفاعل القيادة العليا

بعد انتهاء الاجتماع، قرأ الشيخ زايد الرسالة مرتين بنفسه، ثم طلب من أحمد خليفة السويدي قراءتها بصوت مرتفع أمام الحضور. كانت هذه الخطوة تعكس أهمية الانضمام الجديد لرأس الخيمة في اكتمال العقد الوطني، مما أدى إلى دعوة الشيخ صقر لحضور اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد لاستكمال الإجراءات. وصف الشيخ عبدالملك هذه اللحظة بأنها من أعمق ذكرياته، لأنها جسدت إيمان الشيخ زايد التام بالوحدة وكبرياء الأسرة الإماراتية المتحدّة.

يؤكد الشيخ عبدالملك أن الشيخ زايد تميز بالتواضع والبساطة مع الحرص على تنمية شاملة تغطي كل إمارات الدولة. كما أشاد بالشراكة المتينة مع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي كان شريكاً حقيقياً في بناء المؤسسات الاتحادية. تجمع هاتان الشخصيتان رؤية مشتركة وتفاهم عميق مهد الطريق لتأسيس دولة عصرية قائمة على الاستقرار والأصالة، متجاوزين تحديات البدايات بكل عزيمة.

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تحول المجتمع والبنية التحتية في بدايات الاتحاد

يقول معالي الدكتور محمد سعيد الكندي إن الحياة قبل الاتحاد كانت تعتمد على الصيد والغوص والزراعة، مع نقص حاد في الخدمات الأساسية. كان المجتمع يفتقر إلى الطرق المعبدة وشبكات الكهرباء والمياه الكافية في العديد من المناطق، مما جعل الخدمات التعليمية والصحية محدودة للغاية. كان هذا الواقع هو نقطة الانطلاق التي تطلب تحولاً جذرياً في طريقة إدارة شؤون الشعب والمجتمعات المحلية في الإمبراطورية البريطانية السابقة سابقاً.

مع قيام الاتحاد، بدأ توسع كبير في بناء المدارس والمستشفيات وتطوير شبكة الطرق والإسكان. عملت الوزارات والمؤسسات الجديدة على تنظيم الخدمات وتحسين مستوى المعيشة بشكل ملحوظ. ساد التفاؤل المجتمع خلال تلك الفترة، حيث شعر الجميع بأن المستقبل يبشّر بفرص جديدة في التعليم والرعاية الصحية. انتقلت الإمارات من مرحلة الندرة إلى مرحلة التخطيط المنظم لضمان رفاهية المواطنين.

نموذج الشيخ زايد في التنمية البشرية والموارد

يصف الدكتور محمد الكندي نموذج الشيخ زايد بأنه جعل الإنسان محور التنمية وغايتها الأساسية. جمع الشيخ زايد بين الرؤية بعيدة المدى والقرب الحقيقي من احتياجات الناس اليومية. كان يحافظ على الهوية الوطنية والتقاليد بينما يركز بشدة على البيئة والزراعة والمياه. أدرك مبكراً أن الموارد الطبيعية هي أساس استقرار المجتمع والأجيال القادمة، مما رسخ مفهوماً جديداً للمسؤولية الحكومية.

يؤكد الدكتور الكندي أن المنصب هو تكليف لخدمة الناس، ونجاح المسؤول يقاس بأثره الملموس في حياة المواطنين. في المقابل، كان الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم صانع الاتحاد الاقتصادي الرئيسي. حولت دبي تحت قيادته الطموحات إلى مشروعات كبرى في الموانئ والتجارة والنقل. كان اللقاء التاريخي في السميح في الثامن عشر من فبراير عام ألف وتسعمائة وثمانية وستين هو الشرارة العملية لهذا الاتحاد التاريخي.

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أسهم هذا التكامل والتناغم بين القادة في تجاوز كل عقبات التأسيس بنجاح تام. تم الإعلان الرسمي عن قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين. ما تحقق اليوم لم يكن وليد الظروف، بل كان نتاج رؤية استشرافية وعمل متواصل. الرسالة الموجهة للأجيال الجديدة تؤكد أن الطموح الحقيقي يتطلب إيماناً بالقدرة على صناعة المستقبل بأيادٍ مصرية موحدة.