اندلعت فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة 2026 بحضور الحاكم ومشاركة 2000 خبير، حيث تم توقيع ست مذكرات تفاهم لتعزيز الاستدامة ورفع حصيلة الطاقة النظيفة.

انطلقت في مركز رأس الخيمة للمعارض فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة 2026 برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور أكثر من 2000 مسؤول وخبير وممثل عن قطاع الطاقة. وتهدف القمة التي تستمر حتى 27 نوفمبر الجاري إلى مناقشة مستقبل الطاقة وأولويات التحول نحو منظومات أكثر استدامة وكفاءة، تحت شعار "نساهم ونشارك في بناء مستقبل مستدام للطاقة".

مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز الاستدامة

شهد اليوم الأول من القمة توقيع ست مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في الطاقة النظيفة والتنمية الحضرية المستدامة والتنقل وكفاءة استخدام الموارد والتقنيات الحديثة. وقامت دائرة بلدية رأس الخيمة بتوقيع أربع مذكرات مع معهد شنجن لأبحاث البناء، ومعهد شنجن للتخطيط والتصميم الحضري، وشركة جوشن، وشركة هواوي.

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كما وقعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مذكرة مع الاتحاد للماء والكهرباء، بينما وقّعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات مذكرة مع شركة "كاوكاو موبيليتي" الصينية المتخصصة في خدمات نقل الركاب والتنقل المشترك. وتدعم هذه الشراكات أهداف "استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050" التي تركز على ضمان إمدادات آمنة ونظيفة من الطاقة بتكلفة تنافسية.

أهداف الطاقة الوطنية وتحديات المياه

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات تواصل تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن إمدادات المياه، مشيراً إلى رفع مستهدف حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء من 30% إلى 35% بحلول عام 2031. وأوضحت بيانات رسمية أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة بلغت نحو 8.2 جيجاواط في 2025.

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وتستهدف الدولة رفع قدرة الطاقة الشمسية إلى نحو 23 جيجاواط بحلول 2031، إلى جانب 5.6 جيجاواط من الطاقة النووية. كما كشف الوزير عن مشروع إعادة تأهيل المباني الحكومية الاتحادية الذي يستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني المستهدفة بنسبة تصل إلى 27%، مع دراسة توسيع استخدام أنظمة إدارة المباني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

فيما يخص المياه، كشف عن دراسة التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه على الساحل الشرقي وربطها بشبكات نقل المياه، إلى جانب زيادة سعة التخزين في الخزانات الجوفية. ومن جهتها، أعلنت الاتحاد للماء والكهرباء شراكتها مع شركة طاقة لحلول المياه وشركة سور الدولية لخدمات المياه، لتطوير محطة الحمراء المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

كفاءة المباني والحوار الإقليمي

أطلقت القمة المرحلة التجريبية من "برنامج شهادات أداء الطاقة للمباني"، لتقييم كفاءة استهلاك الطاقة في المباني القائمة وتصنيف أدائها. ووقعت خمس جهات، هي شركة الحمرا، ومرجان، وشركة رأس الخيمة العقارية، وشركة الدار العقارية، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، تعهداً بالمشاركة في البرنامج.

وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن القمة تمثل منصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن مذكرات التفاهم الست تعزز مكانة الإمارة منصة إقليمية للابتكار. من جانبه، أكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، أهمية القمة في تسريع التحول في قطاع الطاقة، فيما شدد برايان ماذرواي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق مستقبل للطاقة يجمع بين الأمن والاستدامة والتكلفة التنافسية.