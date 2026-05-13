ذياب بن محمد يكرّم فرق ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 ويوجّه بإطلاق نسخة إماراتية سنوياً لتعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية

الرئيس الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يكرّم فرق ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 ويوجّه بإطلاق نسخة إماراتية سنوياً لتعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية. كما يشكر المشاركين في الحدث، ويشيد بجهود فرق العمل والمنظّمة والمتطوعين والشركاء والجهات المجتمعية في إنجاح هذه الألعاب العالمية.

ذياب بن محمد يكرّم فرق ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 ويوجّه ب إطلاق نسخة إماراتية سنوياً لتعزيز الصحة والمشا ركة المجتمعيةوجّه سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، بإقامة « ألعاب الماسترز الإماراتية » سنوياً في أبوظبي، بهدف تعزيز الصحة البدنية واستدامة المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال تكريم سموّه لفرق العمل المختلفة، واللجان التنظيمية، والشركاء والداعمين الذين أسهموا في إنجاح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026. وأعرب سموّه عن شكره وتقديره لكل الفرق على جهودهم في إنجاح الحدث، مؤكداً سموّه حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم الرياضة كأسلوب حياة مستدام يخدم المجتمع، مشيراً سموّه إلى متابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ودعمه المستمر نحو تعزيز الصحة البدنية والمشاركة المجتمعية لجميع مكوّنات وشرائح المجتمع الإماراتي.

كما أعرب سموّه عن شكره لجميع المشاركين في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 من الرياضيين والرياضيات، من أكثر من 90 بلداً، والذين أسهموا إيجابياً في إثراء هذه المسابقات العالمية. وأشاد سموّه بفرق العمل المنظّمة، والمتطوعين، والرعاة، والشركاء، ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المجتمعية، لجهودهم المُخلصة التي عكست الصورة الحضارية لدولة الإمارات





