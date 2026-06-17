دي بي ورلد تستعد للعودة إلى سوق الموانئ الأمريكية عبر مشروع جديد في كوربوس كريستي

تستعد شركة دي بي ورلد للعودة إلى سوق الموانئ في الولايات المتحدة بعد غياب دام عقدين، من خلال مفاوضات حصرية لتطوير وتشغيل محطة حوايات جديدة في ميناء كوربوس كريستي بولاية تكساس. يهدف المشروع إلى رفع القدرة التشغيلية للميناء وتنويع خدماته التجارية، مما سيساهم في جذب تدفقات تجارية جديدة ودعم النمو الاقتصادي في المنطقة. تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار ارتفاع الطلب على قدرات الموانئ في تكساس، وتعد فرصة استراتيجية لشركة دي بي ورلد لتوسيع وجودها في ساحل الخليج الأمريكي.

تستعد شركة دي بي ورلد للعودة إلى سوق الموانئ في الولايات المتحدة بعد ما يقرب من عقدين من الزمن منذ مغادرتها، وذلك عبر مفاوضات حصرية لتطوير وتشغيل محطة حاويات جديدة في ميناء كوربوس كريستي بولاية تكساس .

وقد دخلت الشركة في محادثات حصرية مع هيئة ميناء كوربوس كريستي around توقيع عقد إيجار طويل الأجل، تتولى بمقتضاه تصميم المحطة الجديدة وبنائها وتشغيلها، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز القدرة التشغيلية للميناء وتنويع خدماته التجارية. تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتوسيع قدرات مناولة الحاويات في أحد أكثر الموانئ ازدحاماً في الولايات المتحدة، مما يضع كوربوس كريستي في وضع يمكنه من جذب تدفقات تجارية جديدة ودعم النمو الاقتصادي، في ظل استمرار ارتفاع الطلب على قدرات الموانئ في تكساس.

وتتعامل شركة دي بي ورلد حالياً مع حوالي 10 بالمائة من حركة الحاويات العالمية سنوياً من خلال شبكة تشمل أكثر من 60 ميناء ومحطة حول العالم. وقال براين إنرايت، الرئيس التنفيذي لشركة دي بي وورلد في الأمريكتين: إن ساحل الخليج الأمريكي يعد أحد أهم الممرات التجارية والاقتصادية في البلاد، ويستمر الطلب على البنية التحتية للموانئ الفعالة والمرنة في النمو.

ويوفر ميناء كوربوس كريستي فرصة كبيرة لزيادة طاقة مناولة الحاويات وتعزيز ترابط سلاسل الإمداد وفتح مسارات جديدة أمام الشركات الأمريكية للوصول إلى الأسواق العالمية. نتطلع إلى التعاون مع هيئة الميناء والقوى العاملة المحلية وجميع أصحاب المصلحة لتطوير محطة عالمية المستوى تدعم خلق الوظائف وتجذب تدفقات تجارية جديدة وتولّد قيمة اقتصادية مستدامة لجنوب تكساس والاقتصاد الأمريكي. ويعد ميناء كوربوس كريستي بوابة رئيسية لصادرات الولايات المتحدة من الطاقة والمنتجات الزراعية والصناعية، ويصنف باستمرار بين أكبر الموانئ الأمريكية من حيث إجمالي الحمولة.

ومن المتوقع أن يساهم إدخال خدمات مناولة الحاويات في تنويع أنشطة الشحن وخلق فرص جديدة للشركات في مختلف أنحاء جنوب تكساس. من جانبه قال كينت بريتون، الرئيس التنفيذي لميناء كوربوس كريستي: إن إنجاز مشروع تطوير قناة الملاحة في كوربوس كريستي خلال يونيو 2025، بدعم كبير من الاستثمارات الاتحادية، قد مكّن عملاء الميناء من تلبية المتطلبات المتغيرة للأسواق العالمية، كما عزز تنويع البضائع المتداولة.

ويُعد الدخول في مفاوضات حصرية مع دي بي ورلد خطوة إضافية مهمة ضمن استراتيجيتنا طويلة الأجل لتوسيع قدرات الميناء وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء وتحفيز الاستثمارات في منطقة كوستال بيند. وستركز فترة المفاوضات الحصرية على تصميم المحطة وتخطيط طاقتها الاستيعابية وهيكل الاستثمار. وفي case التقدم بالمشروع، سيكون أول مشروع تطوير لمحطة حاويات تنفذه دي بي ورلد على ساحل الخليج الأمريكي





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