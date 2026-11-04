دي بي ورلد تمنح شبكة مستشفيات إندوس 7.5 ملايين روبية لدعم الطوارئ

دبي العالمية تتعهد بدعم شبكة مستشفيات إندوس في باكستان بـ7.5 ملايين روبية لتوفير أجهزة طبية طارئة مجانية لآلاف المرضى سنوياً دون مقابل مالي.

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، المعروفة تجارياً بـ دي بي ورلد ، عن توسيع نطاق مبادراتها المجتمعية في جمهورية باكستان من خلال شراكة استراتيجية جديدة مع شبكة مستشفيات إندوس. تهدف هذه المبادرة إلى دعم الخدمات الصحية وتطوير قدرات العلاج الطبي، مع التركيز بشكل خاص على توسيع فرص حصول الفئات الأقل حظاً على الرعاية الطبية المتخصصة في البلاد.

تفاصيل المذكرة المالية والمعدات الطبية المتبرع بها

وقّع كل من الجانبين مذكرة تفاهم رسمية تلتزم بموجبها مجموعة موانئ دبي العالمية بتقديم دعم مالي قدره 7.5 ملايين روبية باكستانية. يخصص هذا المبلغ لتمويل مبادرات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية المحيطة بالمستشفى، مما يعكس امتداد دور المجموعة ليشمل المجتمعات التي تعمل فيها بالإضافة إلى أنشطتها اللوجستية.

Also read الإمارات مركز إقليمي وعالمي لصناعة تغليف الأغذية

تشمل باكورة المبادرات المقدمة في هذه الشراكة تبرعاً بجهاز تنفس صناعي مخصص لوحدة العناية المركزة، بالإضافة إلى عدة أجهزة إزالة الرجفان القلبي. تهدف هذه الأجهزة إلى تعزيز القدرات التقنية للمستشفى في التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ الطبية بشكل فوري وفعال.

الأثر المتوقع على الخدمات الطبية والاحتياجات السنوية

من المتوقع أن تسهم المعدات الطبية الجديدة في دعم تقديم الرعاية لنحو 9 آلاف حالة سنوياً. تتضمن هذه الحالات الطبية أكثر من 8800 حالة طارئة مرتبطة بأمراض القلب، والتي ستستفيد مباشرة من أجهزة إزالة الرجفان القلبي المتاحة.

Advertisement

كما تشمل القائمة الطبية لأكثر من 200 مريض يحتاجون بشكل دائم إلى دعم أجهزة التنفس الصناعي. تهدف هذه التقنيات إلى تمكين الفريق الطبي من تقديم العلاج في الوقت المناسب، وتعزيز قدرته على إنقاذ حياة المرضى في اللحظات الحرجة.

مواقف المسؤولين ورؤى الطرفين حول الشراكة

جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مستشفى إندوس، بحضور فخر عالم نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لدي بي ورلد - باكستان، والأستاذ الدكتور عبد الباري خان مؤسس شبكة مستشفيات إندوس. صرح فخر عالم بأن مسؤولية الشركة تتجاوز تسهيل حركة التجارة، لتشمل إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها.

وأضاف أن الشراكة تهدف إلى توسيع نطاق حصول الفئات الأكثر احتياجاً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية. من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور عبد الباري خان أن رسالة شبكته تقوم على توفير رعاية صحية عالية الجودة للجميع دون مقابل، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة ستعزز قدرات المستشفى في توفير الدعم التنفسي والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ القلبية المهددة للحياة.

آفاق التعاون المستقبلي والبرامج المجتمعية السابقة

تمتد الاتفاقية الجديدة لمدة عام، وتشكل إطاراً للتعاون في تنفيذ مبادرات الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة. يتوجه الجانبان نحو دراسة فرص توسيع التعاون وتطويره ليكون شراكة طويلة الأمد. تأتي هذه المبادرة امتداداً لبرامج دي بي ورلد المجتمعية السابقة في باكستان.

Advertisement

شملت البرامج السابقة جلسات للتوعية بالصحة النفسية والبدنية، وحملات للتوعية بسرطان الثدي، ومخيمات طبية متخصصة في الأمراض الجلدية للطلبة، بالإضافة إلى مبادرات لفحص العيون والكشف عن مرض السكري. تعكس هذه الجهود توجهاً واضحاً نحو توظيف الشراكات المحلية لدعم احتياجات المجتمعات وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية.