دي بي ورلد تعيد توجيه 300 ألف حاوية وتوسّع النقل إلى 2500 شاحنة يوميًا لدعم التجارة أثناء الاضطرابات الخليجية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة دي بي ورلد عن إعادة توجيه أكثر من 300 ألف حاوية عبر مسارات برية جديدة وتوسيع سعة النقل إلى 2500 شاحنة يوميًا، مع تبسيط الإجراءات ومتابعة الشحنات إلكترونيًا لضمان استمرارية التجارة في ظل الأزمات الخليجية، بالإضافة إلى تعزيز الإمارات لحضورها في غانا بأربع رحلات أسبوعية.

أكد أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة دي بي ورلد في دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان نشره على منصة لينكد إن يوم الجمعة، أن الشركة اتخذت خطوات سريعة وممنهجة لضمان استمرارية تدفق البضائع في ظل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الخليج.

ففي بداية الأزمة، ارتفعت التساؤلات بين العملاء حول إمكانية وصول الشحنات، والمسارات البديلة، والمدة المتوقعة للإنجاز، فضلاً عن التكاليف والشفافية في متابعة الشحنات. واعتمدت دي بي ورلد على نهج استماع نشط لاحتياجات العملاء، لتتمكن من تقديم حلول تشغيلية مرنة تدعم استمرارية الأعمال. خلال الأشهر الماضية، قامت الشركة بإعادة توجيه أكثر من 300 ألف حاوية معيارية (TEU) عبر ممرات برية جديدة تم إنشاؤها بالتعاون الوثيق مع الموانئ، والسلطات الجمركية، وشركات النقل الداخلي.

كما وسعت قدراتها لتشمل 2500 حركة شاحنة يوميًا، مما ساعد على تقليل الاعتماد على الموانئ البحرية المتضررة وتخفيف الضغط على سلاسل الإمداد. وقد تم تبسيط الإجراءات التشغيلية بأقصى حد ممكن لتقليل الجهود الإدارية على العملاء، حيث تولت دي بي ورلد إدارة جميع التعقيدات اللوجستية وتوفير نظام متابعة إلكتروني يتيح رؤية لحظية للمسافات التي قطعتها الشحنات وحالتها الحالية.

وأشار الحسن إلى أن التنسيق المتبادل بين فرق العمل الميدانية والجهات الجمركية والموانئ كان العامل الأساسي في خلق مسارات بديلة جديدة، بالإضافة إلى تطوير أدوات تقنية تدعم التخطيط الديناميكي وتحديد أفضل الطرق بناءً على معايير السرعة والتكلفة والموثوقية. ورغم أن التوقعات بدأت تتحسن تدريجيًا، فإن العودة إلى الوضع الطبيعي الكامل قد تتطلب وقتًا إضافيًا، ولذلك تظل دي بي ورلد ملتزمة بالبقاء في موقع قريب من عملائها، وتعزيز القدرة التشغيلية على مدار الساعة، لتضمن استمرار تدفق التجارة بسلاسة وبدون انقطاعات.

وفي سياق تعزيز حضورها التجاري في أفريقيا، أعلنت دولة الإمارات عن إضافة أربع رحلات جوية أسبوعيًا إلى عاصمة غانا، أكرا، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لتوسعة شبكات النقل والدعم اللوجستي بين الشرق الأوسط وأفريقيا





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