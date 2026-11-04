دي آي بي هولدينغ تحدد سعر الطرح الأولي بـ 1.12 درهم في سوق دبي المالي

شركة دي آي بي هولدينغ تعلن عن سعر طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 1.12 درهم للسهم، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 9.7 مليارات درهم.

أعلنت شركة دي آي بي هولدينغ رسمياً عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي ، ليثبت عند مستوى 1.12 درهم للسهم الواحد. جاء هذا الإعلان الأربعاء، عقب استكمال كافة إجراءات بناء سجل الأوامر وعملية الاكتتاب بنجاح خلال يوم 3 نوفمبر 2026. يمثل هذا الحدث المالي محطة فاصلة في تاريخ الشركة وتاريخ السوق المحلي، حيث يفتح باب الاستثمار المباشر أمام شريحة واسعة من الجمهور.

تفاصيل القيمة السوقية وطبيعة الأسهم المطروحة

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، تبلغ القيمة الإجمالية لهذا الطرح المالي نحو 1.9 مليار درهم، وهو ما يعادل تقريباً 529 مليون دولار أمريكي. يرتبط هذا المبلغ بقيمة سوقية متوقعة للشركة عند الإدراج الرسمي، تصل إلى نحو 9.7 مليارات درهم، أي ما يعادل 2.6 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن جميع الأسهم المطروحة في هذه الجولة هي أسهم قائمة مملوكة بالكامل للمساهم البائع، مما يعني أن عملية الطرح لا تمثل إصدار أسهم جديدة بل نقل ملكية أصول موجودة.

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قامت مؤسسة دبي للاستثمار، وهي المساهم البائع الرئيسي، بطرح 1.735 مليار سهم عادي من رأس المال المصدر لشركة دي آي بي هولدينغ. تمثل هذه الكمية نسبة 20% من إجمالي رأس المال، على أن تحتفظ مؤسسة دبي بالاستثمار بحصة كبيرة تبلغ 80% في الشركة بعد إتمام عملية الطرح بنجاح. تؤول صافي المتحصلات المالية الناتجة عن هذا الطرح مباشرة إلى المساهم البائع، مما يؤكد طبيعة العملية كصفقة بيع حصص استثمارية وليس تمويل توسعي.

الإقبال الاستثماري والعوائد المتوقعة للمساهمين

أوضحت الشركة أن الطرح الاستثنائي استقطب إقبالاً قوياً ومتنامياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على حد سواء. أظهرت مؤشرات بناء السجل أن طلبات الاكتتاب تجاوزت عدد الأسهم المطروحة بأضعاف كبيرة، مما يعكس ثقة عالية في نموذج أعمال الشركة وجاذبيتها كأداة استثمارية. هذا الطلب القوي ساهم في تأكيد استقرار السعر المحدد وقوة الموقف التفاوضي للطرفين.

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يعادل سعر الطرح النهائي عائداً متوقعاً على توزيعات الأرباح يقارب 7.5% عند الإدراج الرسمي، وذلك استناداً إلى توقعات بتوزيعات نقدية سنوية تبلغ 725 مليون درهم عن السنة المالية 2027. تتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية 2026 و2027 و2028 على التوالي. تستهدف الشركة صرف الأرباح على أساس نصف سنوي، رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين والاعتبارات التنظيمية السارية.

مواعيد التداول وآليات الحظر والتداول

من المتوقع إتمام الطرح وإدراج الأسهم العادية وبدء تداولها فعلياً في سوق دبي المالي يوم 11 نوفمبر 2026. ستعمل الأسهم تحت رمز التداول "DIP" ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية "AEE02089D257"، وذلك رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في دولة الإمارات، بما فيها الموافقة النهائية على الإدراج والتداول في السوق. يحدد هذا التاريخ نقطة الانطلاق الرسمية لتداول الأوراق المالية بين الأطراف المختلفة في البيئة المنظمة.

وفقاً لشروط الطرح، سيخضع كل من المساهم البائع والشركة لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة التي ينص عليها النظام. من المنتظر صرف أول توزيعات بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2026. يهدف هذا التوقيت إلى تمكين المساهمين المؤهلين من الاستفادة من أرباح هذه الفترة كاملة، وليس فقط الفترة اللاحقة للإدراج، مما يوفر حافزاً إضافياً للمستثمرين الجدد.