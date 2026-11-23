دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" والمنطقة الحرة بمطار دبي "DAFZ" تطلقان قمة مستقبل التجارة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ30 لتعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، قمة "محور مستقبل التجارة" في دبي، وذلك بالشراكة مع مجلة " فوربس الشرق الأوسط" للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي "DAFZ". تجمع القمة التي جمعت أكثر من 300 مشارك، بما في ذلك 27 متحدثاً، كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي البعثات الدبلوماسية وقادة الشركات العالمية، لتسليط الضوء على تطور البنية التجارية في الإمارة.

المنطقة الحرة بمطار دبي وتاريخ النجاح التجاري

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن المنطقة الحرة بمطار دبي "DAFZ" جسدت خلال العقود الثلاثة الماضية رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. وأضاف سموه أن المنطقة أصبحت اليوم مقراً إقليمياً لنخبة من الشركات العالمية وأحد أبرز محركات نمو تجارة دبي غير النفطية، مما يعكس نجاحاً ملحوظاً في جذب الاستثمارات الدولية.

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وأشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد على حسابه في منصة "تويتر" إلى أن دبي حققت إنجازات كبيرة منذ تأسيس "DAFZ"، حيث أصبحت موطناً للعديد من الشركات الرائدة وحجر زاوية في تجارة دبي غير النفطية. وتكمن قوة هذا الإنجاز في الاستثمار المستمر في البنية التحتية والخدمات التي تتيح للشركات إدارة عملياتها وتجارتها عبر القارات انطلاقاً من دبي، مما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" ويعزز مكانة المدينة بين كبرى المدن الاقتصادية العالمية.

التقنيات والبنية التحتية لدعم التوسع الدولي

أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير منصة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة المصدّرين والمستوردين على استشراف الاضطرابات في حركة التجارة العالمية والتعامل معها بمرونة. كما تهدف هذه المنصة إلى تحديد فرص جديدة للنمو والتوسع في الأسواق الدولية، مما يعزز قدرة الشركات الإماراتية على التكيف مع المتغيرات السريعة في الأسواق العالمية.

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أكد معالي وزير التجارة الخارجية أن الإمارات تواصل العمل الجاد على توسيع وتنويع ممراتها التجارية البرية والبحرية والجوية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي. وأشارت تصريحاته إلى أن الدولة أنجزت شبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أكثر من 40 دولة، بما يعزز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية ويدعم انسيابية حركة التجارة ويحد من الحواجز التجارية التي قد تعيق النمو الاقتصادي.

ولفت معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى الدور المحوري الذي تؤديه المناطق الاقتصادية والحرة، بما فيها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، في تعزيز منظومة التجارة والاستثمار ودعم نمو الصادرات وتنويع القاعدة الاقتصادية. وبلغ إجمالي التجارة عبر "دييز" نحو 491 مليار درهم (133.7 مليار دولار) خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 46% مقارنة بعام 2024، وهو ما يمثل تضاعفاً أربع مرات في القيمة مقارنة بعام 2020.

الأرقام القياسية للأداء الاقتصادي والتجارة غير النفطية

سجلت الصادرات الإماراتية غير النفطية أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت بنسبة 21.6% لتصل إلى نحو 706 مليارات درهم (192 مليار دولار). وارتفعت حصتها من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية إلى 24% مقارنة مع 21.7% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس تنامي تنافسية المنتجات الوطنية واتساع حضورها في الأسواق العالمية بنجاح ملحوظ.

كشف الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، أن حجم تجارة المنطقة الحرة بمطار دبي تجاوز 479 مليار درهم في عام 2025، مشكّلاً 15.4% من تجارة دبي غير النفطية. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس ثلاثة عقود من الاستثمار المستمر، مؤكدًا أن النتائج المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 أظهرت نمواً شاملاً في أعداد الشركات العاملة وعدد الموظفين وحجم التجارة الخارجية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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أوضح الدكتور محمد الزرعوني أن طموح "دييز" يتمثل في البناء على إرث المنطقة الحرة بمطار دبي "DAFZ"، وتعزيز دور الهيئة كمنصة متكاملة للتجارة والاستثمار والابتكار. وتجمع "دييز" من خلال المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي إمكانات متنوعة في التجارة الدولية والتكنولوجيا والتجارة الرقمية، بما يوفر بيئة متكاملة للشركات للتأسيس والابتكار والنمو، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

أكد الرئيس التنفيذي لـ"دييز" أن المجموعة تتجه بشكل متزايد نحو جذب الشركات التي تتخذ من دبي مركزاً لتطوير منتجاتها وتقنياتها، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والابتكار والبحث والتطوير. ولفت إلى أن هذا التحول يتطلب توفير بيئة أعمال متخصصة تتجاوز البنية التحتية التقليدية، بما يتماشى مع تطورات سلاسل الإمداد العالمية والتحويلات التكنولوجية التي تحدثها التكنولوجيا في نماذج الأعمال الحديثة.