دييز تحقق رقمًا قياسيًا في التجارة غير النفطية لعام 2025 بقيمة 491 مليار درهم

سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تسجل أعلى حجم تجارة غير نفطي في تاريخها، بنمو 46٪ عن 2024 ومساهمة تصل إلى 16٪ من إجمالي تجارة دبي، تعزيزًا لرؤية دبي الاقتصادية D33.

حققت سلطة دبي للمناطق ال اقتصاد ية المتكاملة ( دييز ) إنجازاً تاريخياً في عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية إلى ما يقرب من 491 مليار درهم إماراتي، مسجلةً نمواً نسبياً قدره 46٪ مقارنة بالعام السابق.

يعكس هذا الارتفاع توسعاً ملموساً في حركة السلع والتدفقات التجارية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة 667.8 ألف طن، أي ارتفاع بنسبة 50٪ عن عام 2024، وهو ما يدل على أن النمو لم يكن مجرد نتيجة لارتفاع الأسعار بل نتيجة لتوسع حقيقي في الأنشطة التجارية رغم التحديات التضخمية العالمية. كما ارتفعت حصة دييز في التجارة غير النفطية لإمارة دبي إلى ما يقرب من 16٪، في وقت تجاوزت تجارة دبي الخارجية حاجز الثلاثة تريليونات درهم.

أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء، على هذا الأداء القياسي، مشيراً إلى أن هذه النتائج هي تجسيد لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز تجاري عالمي يتمتع ببيئة استثمارية مرنة وبنية تحتية قوية. وهنأ ولي العهد فريق عمل دييز بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس السلطة، على دورهم الفعّال في تمكين التجارة الإقليمية والدولية وتقديم قيمة اقتصادية طويلة الأجل.

وأوضح سموه عبر منصة "إكس" أن نتائج دييز تعزز أجندة دبي الاقتصادية D33 وتؤكد الثقة المتواصلة التي يوليها قطاع الأعمال والمستثمرون العالميون للمنظومة التشريعية واللوجستية المتقدمة في الإمارة. من جانب آخر، أشار الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للسلطة، إلى أن النمو في عام 2025 يعكس تنوع الشركاء وتوسّع القطاعات التقنية ذات القيمة العالية، حيث ساهم قطاع الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية بأكثر من 70٪ من إجمالي التجارة، متبعاً نمواً نسبياً قدره 42٪.

كما ارتفع قطاع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة واللآلئ بنسبة 71٪، مساهماً بنحو 26٪ من إجمالي التجارة. تحتفظ الصين بموقعها كأكبر شريك تجاري للسلطة بنسبة 28.7٪ من إجمالي التجارة، تليها السعودية بنسبة 9.6٪ والهند بنسبة 8٪، ما يدل على قدرة دييز على إدارة التوازن التجاري بكفاءة في بيئة عالمية متقلبة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دييز التجارة غير النفطية دبي نمو اقتصادي أجندة D33

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

410 آلاف زائر لحديقة أم الإمارات خلال موسم 2025اختتمت حديقة أم الإمارات موسمها 2025–2026 باستقبال 410.000 زائر من أكثر من 80 جنسية، مسجلة إنجازاً جديداً في مسيرتها الم

Read more »

'طرق دبي' تُطلِقُ برنامجاً تخصصياً في الذكاء الاصطناعيأطلقَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال الربع الرابع من العام 2025 برنامجها التخصصي في الذكاء الاصطناعي، الذي بدأت بتنف

Read more »

55 دراسة متخصصة في الأزمات والكوارث أنجزها «محمد بن راشد للفضاء» خلال 2025أنجز مركز محمد بن راشد للفضاء 55 دراسة متخصصة في مجال إدارة الأزمات والكوارث خلال العام الماضي، واستفادت أكثر من 30 جهة

Read more »

الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث يحتفل بختام الموسم الرياضي 2025-2026يحتفي الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث بختام الموسم الرياضي 2025-2026 من خلال حفل تكريم لأعضاء مجلس الإدارة والشركاء الاستراتيجيين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية تقديرا للجهود والنجاحات التي تحققت خلال الموسم. يتضمن الحفل استعراضا لأبرز الإنجازات والخطط المستقبلية لتعزيز انتشار الرياضة ورفع مستوى التنافسية، مع تأكيد على الدعم المستمر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والشركاء. أشارت رئيسة الاتحاد إلى التطور الذي شهدته اللعبة والطموحات للموسم المقبل لاكتشاف المواهب وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

Read more »

اتحاد الإمارات للخماسي الحديث يختتم موسم 2025-2026 بحفل لتكريم الأبطال والشركاءاختتم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث موسمه الرياضي 2025-2026 بحفل أقيم في فندق هوليداي إنترناشيونال الشارقة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين. تم خلال الحفل تكريم اللاعبين واللاعبات أصحاب الإنجازات المتميزة محلياً وخارجياً، بالإضافة إلى المدربين والإداريين والحكام والجهات الداعمة. استعراض الحفل أبرز الإنجازات والبرامج المنفذة خلال الموسم، والخطط المستقبلية لتعزيز انتشار اللعبة ورفع مستوى التنافسية. أكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيس الاتحاد أن الموسم شهد تطوراً ملحوظاً بفضل الدعم المتواصل، وتم الإعلان عن نية الاتحاد مواصلة اكتشاف المواهب وصقل قدراتها لتعزيز الحضور الإقليمي والدولي للدولة في رياضة الخماسي الحديث.

Read more »

حمدان بن محمد: 'دييز' تسجل أعلى أداء في تاريخها بوصول قيمة تجارتها غير النفطية إلى 491 مليار درهمأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة 'دييز' سجلت أعلى أداء في تاريخها خلال العام الماضي بوصول قيمة تجارتها غير النفطية...

Read more »