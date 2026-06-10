ديوا تؤكد استقرار أسعار المياه والكهرباء في دبي وفرط الفائض وضمان الأمن المائي

بيان رسمي من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) يؤكد عدم وجود نية لرفع أسعار المياه وال الكهرباء، مع عرض أرقام الإنتاج والاحتياطيات والقدرات التخزينية الضخمة ومشاريع الاستدامة المستقبلية.

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ( ديوا ) رسمياً أنه لا توجد نية حالية لرفع أسعار خدمات المياه والكهرباء في إمارة دبي ، وذلك في ظل وفرة كبيرة في إنتاج الطاقة والمياه وضمانة moisturant عالية.

يأتي ذلك في تصريح للسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والذي أكد أن الإمارة تتمتع بفائض كبير في الإنتاج، حيث بلغ حجم إنتاج الطاقة حوالي 18 ألف ميجاوات. أما في قطاع المياه، فقد ارتفعت القدرة الإنتاجية من 470 مليون غالون إلى 550 مليون غالون يومياً، مما يضمن عدم وجود أي نقص في الإمدادات واستبعاد خيارات التدوير أو جدولة التوزيع تماماً.

وبيّن الطاير أن مؤشرات الأداء المتقدمة للهيئة في قطاع الطاقة تُظهر كفاءة عالية، حيث يقل متوسط الفاقد لكل عميل عن دقيقتين سنوياً، وهو إنجاز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية. كما أشار إلى وجود احتياطي استراتيجي مائي قوي، حيث يبلغ الفائض الاحتياطي الحالي نحو 220 مليون غالون، أي ما يعادل حوالي 30% من الاحتياطي اليومي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الهيئة قدرات تخزينية هائلة، حيث تقدر السعة التخزينية بـ 6 مليارات غالون، مما يضمن الأمن المائي لجميع المقيمين والمواطنين والمستثمرين.

واختتم الطاير بالتأكيد على وضوح الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة والمياه في دبي، المدعومة بمشاريع مستدامة متسارعة، وخاصة ربط مشاريع الطاقة النظيفة بتقنيات المياه الصديقة للبيئة مثل التناضح العكسي





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