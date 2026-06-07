ديمون يهاجم كوين بيس ويتصاعد الصراع بين وول ستريت والعملات المشفرة حول قانون الوضوح

تصاعدت الخلافات بين بنك جيه بي مورغان تشيس ومنصة كوين بيس حول مشروع قانون الوضوح الأمريكي للكيانات الرقمية، حيث يصف جيمي ديمون أرمسترونغ بأنه يضلل المستثمرين وتتصاعد المخاوف من مخاطر سيولة الأصول المشفرة.

أعاد جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة، إشعال سباق الكلام بين وول ستريت وعالم الأصول الرقمية من خلال هجوم لفظي غير مسبوق على برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لمنصة كوين بيس .

وصف ديمون أرمسترونغ بأنه "يضلل الناس" ويكذب بشأن الفوائد المزعومة التي سيوفرها التشريع المقترح الجديد. جاءت هذه التصريحات في وقت تشتد فيه المناقشات داخل الكونجرس حول مشروع قانون يُعرف بـ "قانون الوضوح التاريخي"، وهو السعي لتأسيس أول إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وفي حين يرى قطاع الأصول الرقمية، بقيادة كوين بيس، أن هذا القانون سيمنحهم الشرعية والرقابة الواضحة، ويوفر منصات داعمة لتقديم عوائد مغرية على ودائع المستخدمين، فإن ديمون والبنوك التقليدية تنظر إلى الأمر من منظور مختلف تمامًا؛ حيث تحذر من أن هذه المنصات تحاول انتزاع امتيازات مصرفية كبرى دون التقيد بمعايير الرقابة الصارمة، وقواعد السيولة، وضمانات رأس المال التي تخضع لها البنوك لحماية المستهلكين والاقتصاد العالمي





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