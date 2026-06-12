ديمبلي يدافع عن مبابي من انتقادات مبالغ فيها

دافع عثمان ديمبلي عن قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، قائلا إن الانتقادات الموجهة له أصبحت مبالغا فيها.

دافع عثمان ديمبلي مهاجم المنتخب الفرنسي عن قائد الفريق كيليان مبابي، قائلا إن الانتقادات الموجهة لمهاجم ريال مدريد أصبحت مبالغا فيها في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم.

وقال ديمبلي، الذي بات لاعبا بارزا في المنتخب الفرنسي بالبطولة ومرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام بعد مساهمته في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، لصحيفة ماركا الإسبانية إن المنتقدين وبعض المعلقين تجاوزوا الحدود في تقييمهم لزميله منذ فترة طويلة. ولا يزال مبابي أحد أكثر الشخصيات التي تخضع للتدقيق في كرة القدم الفرنسية منذ مغادرته باريس سان جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد عام 2024.

ورغم أنه لا يزال هدافا بارزا، تعرض قائد المنتخب الفرنسي لانتقادات خلال موسم فشل فيه ريال مدريد في الفوز بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، في حين شكك بعض المحللين والمشجعين في قدراته القيادية مع المنتخب الوطني منذ أن ارتدى شارة القيادة عقب اعتزال هوجو لوريس دوليا. وقال ديمبلي قبل أن تبدأ فرنسا مشوارها في كأس العالم ضد السنغال يوم الثلاثاء المقبل





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