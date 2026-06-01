ديل تعلن عن كمبيوتر محمول جديد أرخص من ماك بوك نيو

كشفت شركة ديل عن كمبيوتر محمول جديد أرخص من ماك بوك نيو من أبل، في محاولة للوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين في سوق شديدة الحساسية للأسعار.

كشفت شركة ديل يوم أمس الأحد عن أرخص كمبيوتر محمول تنتجه حتى الآن، وهو إكس. بي. إس 13، في مسعى لتعزيز حصتها السوقية على حساب جهاز ماك بوك نيو من أبل عبر استهداف الطلاب والمهنيين الشبان.

وأوضحت الشركة أن الجهاز سيبدأ سعره من 699 دولارا، مع خفضه إلى 599 للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر خلال موسم العودة إلى المدارس. تعكس هذه الخطوة التوسعية في سوق الكمبيوتر الشخصي، من خلال طرح جهاز منخفض السعر، تبني ديل استراتيجية مشابهة لأبل، في محاولة للوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين في سوق شديدة الحساسية للأسعار وتواجه شحا في إمدادات رقائق الذاكرة. وأكدت ديل أن إكس. بي.

إس 13 سيكون أنحف وأخف جهاز في فئته، إذ يقل وزنه بنحو نصف رطل عن ماك بوك نيو، إلى جانب تمتعه بشاشة أكبر. وأطلقت أبل سلسلة ماك بوك نيو في مارس بسعر يبدأ من 599 دولارا، مما ساهم في دعم نتائجها للربع المالي الثاني بعد شهر واحد. ويباع الجهاز بسعر 500 دولار للطلاب، وينافس أجهزة كروم بوك والحواسيب العاملة بنظام ويندوز منخفضة التكلفة. وقال جيف كلارك الرئيس التنفيذي للعمليات في ديل أعترف لهم (أبل) بالفضل (في السبق بإنتاج أجهزة رخيصة).

فهو منتج جيد ويعكد وجود السوق الذي تحدثنا عنه. الطلاب والمستهلكون يستحقون خيارات أفضل بأسعار ميسرة، ونحن نتفق مع ذلك. ويأتي إطلاق الحاسوب الجديد من ديل بعد إعلانها في يناير كانون الثاني، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، عن خططها لمنافسة مختلف الفئات السعرية في سوق الحواسيب الشخصية الموجهة للمستهلكين، وكشفها آنذاك عن نيتها طرح إكس. بي.

إس 13. وأعادت الشركة في الشهر نفسه إطلاق سلسلة حواسيب إكس. بي. إس الشهيرة، في خطوة تهدف إلى الحد من التباطؤ المتوقع في شحنات الحواسيب خلال النصف الثاني من العام، نتيجة ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة.

وأوضحت ديل أن نسخة إكس. بي. إس 13 المزودة بمعالجات إنتل كور سيريز 3 ستتوفر قريبا، في حين يُتوقع طرح الطراز المزود بمعالجات إنتل كور ألترا سيريز 3 في وقت لاحق من الصيف





