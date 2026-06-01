ديل تكشف عن إكس.بي.إس 13: أرخص حواسبها مع خصم للطلاب ومنافسة مباشرة مع ماك بوك نيو

أطلقت ديل جهاز إكس.بي.إس 13 بأقل سعر لها 699 دولاراً و599 دولاراً للطلاب، مصمماً لتكون أنحف وأخف من ماك بوك نevo مع شاشة أكبر، في محاولة لتعزيز حضورها في سوق حساس للأسعار.

أعلنت شركة ديل يوم الأحد عن إطلاق أرخص كمبيوتر محمول تنتجه حتى الآن، وهو الطراز إكس. بي. إس 13، في إطار استراتيجيتها لتوسيع الحصة السوقية والمنافسة بشكل أقوى مع جهاز ماك بوك نيو من أبل ، خاصة في فئة ال طلاب والمهنيين الشباب.

يبدأ سعر الجهاز من 699 دولاراً، مع خفض خاص يصل إلى 599 دولاراً للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، خلال موسم العودة إلى المدارس. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد سوق الكمبيوتر الشخصي تحديًا بسبب حساسيته الشديدة للأسعار وندرة إمدادات رقائق الذاكرة، مما يحمل ديل على تبني نهج مشابه لأبل من خلال تقديم خيارات بأسعار أكثر تنافسية لتوسيع قاعدة المستخدمين. تؤكد ديل أن جهاز إكس. بي.

إس 13 يتميز بأنه أنحف وأخف وزنًا مقارنة بالمنافسين في فئته، حيث يقل وزنه بنحو نصف رطل عن ماك بوك نيو، مع امتلاكه شاشة أكبر، مما يعزز قيمته للمستخدمين who يبحثون عن التوازن بين الأداء والتنقل. وتأتي هذه المزايا بعد أن سجلت سلسلة ماك بوك نيو من أبل، التي أطلقتها في مارس بسعر يبدأ من 599 دولاراً (و500 دولار للطلاب)، نجاحاً في تعزيز نتائجها المالية للربع الثاني، مما شكل حافزاً لديل للدخول بقوة في نفس الفئة السعرية التي تشمل أيضاً منافسين مثل أجهزة كروم بوك وحواسيب ويندوز منخفضة التكلفة.

يأتي الكشف عن إكس. بي. إس 13 ضمن خطة أوسع أعلنتها ديل في يناير خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، والتي تهدف إلى المنافسة عبر مختلف الفئات السعرية في سوق الحواسيب الشخصية للمستهلكين. وقد أعادت الشركة في الشهر نفسه إحياء سلسلة إكس.

بي. إس الشهيرة لمواجهة التباطؤ المتوقع في شحنات الحواسيب خلال النصف الثاني من السنة بسبب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة. ومن المقرر أن تتوفر نسخة إكس. بي.

إس 13 المزودة بمعالجات إنتل كور سيريز 3 قريباً، بينما سيتم طرح الإصدار الذي يعمل بمعالجات إنتل كور ألترا سيريز 3 في وقت لاحق من الصيف، مما يمنح ديل مرونة في الاستجابة لطلب السوق المتغير





