المدرب الهولندي البالغ من العمر 78 عامًا يقود منتخب كوراساو للبطولة العالمية للمرة الأولى، مع خفض فراغات في أدائه وتجاوز رعبه مع مرض سرطان ابنته، ويحقق رقما قياسيا كأكبر مدرب في تاريخ كأس العالم.

ديك أدفوكات هو المدرب الهولندي الذي أحدث تحولا ملحوظا في تاريخ كرة القدم العالمية من خلال قادته لمنتخب كوراساو نحو أول ظهور لهم في كأس العالم 2026، ما جعل الجزيرة الصغيرة في البحر الكاريبي تُحفر اسمها في صفحات التاريخ.

وعلى الرغم من أن أول مباراة دولية للمجموعة الجانبية انتهت بخسارة ساحقة 1-7 أمام فريق ألمانيا، فقد احتفظ الفريق بروح عالية وأظهر إلتزاما واضحا في كل رمية شوت مع محتاجها للبطولات العالمية. يستضي طولا أعيسا في زادة مع الكقلوزة التي شعرت بها الكاتبة. وبعد صلاحياته في تقديم سياق، جعلها ترفض. في مارس، أعلن أدفوكات استقالته من تدريب المنتخب بعد تشخيص إصابة ابنته بمرض السرطان، مفضلاً التفرغ لرعايتها والوقوف إلى جانب أسرته في تلك المرحلة.

لقد شكل هذا القرار ذكرى إنسانية تذكرنا بأن الرياضة ليست مجرد موقف، بل أيضًا حياة تنسجها ذكريات الأهل والأحلام. وفي مايو الماضي عاد أدفوكات لقيادة كوراساو بعد تحسن الحالة الصحية لابنته، ليكمل المهمة التاريخية ويقود المنتخب في أول ظهور مونديالي. وبفضل قدرته على تحفيز اللاعبين وإدارة الضغط، استطاع أن يضع كوراساو في مسار قدم ثابت نحو تحسين ترتيبهم وأمانتهم في المنافسة الدولية.

يعد هذا الإنجاز الرقم القياسي كأكبر مدرب في تاريخ البطولة، إذ بلغ عمره 78 عامًا في تبسيطه لسبعون ويكامل قيدي القياس 260 يوما من استعدادات وإدارة التدريب. يعكس هذا الرقم تفانيه وحبه للعبة، ويؤكد أن المسار الرياضي يمكن أن يستمر حتى في سن قد يعتبره البعض قيدا. بجانب هذه اللحظة، يضيف أدفوكات خبرته الواسعة التي شملت تدريب هولندا في نسخة 1994 وكوريا الجنوبية في 2006، لتجسيد صورة الروح الوطنية وإصرار الإعلام.

إن دروسه في التواصل، التحديات، والإنجازات ستظل دليلاً للمستقبل للاعبين والمدربين على حد سواء. في نهاية المطاف، يثبت ديك أدفوكات أن الزمان والظروف لا تججل بروح المرء، بل يضيفان عمقا لا يقدر بثمن للإنجازات الرياضية.





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ديك أدفوكات كوراساو كأس العالم سرطان التدريب

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