ديفيد بيكهام يتصدر قائمة أفضل منفذي الركلات الحرة المباشرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 هدفاً، متفوقاً على جيمس وارد براوس ولوران روبرت.

تصدر النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام ، قائمة أفضل منفذي الركلات الحرة المباشرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ ، بعدما سجل 18 هدفاً بهذه الطريقة، متفوقاً على مواطنه جيمس وارد براوس ، صاحب المركز الثاني برصيد 17 هدفاً. وجاء الفرنسي لوران روبرت ثالثاً بـ11 هدفاً، متساوياً مع السويدي سيباستيان لارسون.

إحصائيات متقدمة لبيكهام ووارد براوس

يحتفظ بيكهام بإنجاز استثنائي، بعدما جاءت 29% من أهدافه الـ62 في الدوري الإنجليزي من الركلات الحرة، كما صنع 11 هدفاً بهذه الطريقة، ضمن 80 تمريرة حاسمة سجلها في المسابقة. ولفت جيمس وارد براوس الأنظار بمعدل نجاح بلغ 12.1%، بعدما سجل 17 هدفاً من 141 محاولة، إلى جانب تصدره قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف من الكرات الثابتة منذ موسم 2003-2004، برصيد 31 تمريرة حاسمة.

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أما خوان ماتا، فتميز بأعلى نسبة تحويل للركلات الحرة إلى أهداف بين اللاعبين الذين نفذوا 20 محاولة على الأقل منذ بدء تسجيل هذه الإحصائيات، بعدما سجل 8 أهداف من 49 محاولة، بنسبة نجاح بلغت 16.3%.

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ترتيب أفضل 10 لاعبين في البريميرليغ

احتل الأيرلندي إيان هارت المركز الخامس بـ10 أهداف، متقدماً على الإيطالي جانفرانكو زولا الذي سجل 12 هدفاً، وفق تصنيف اعتمد على التخصص والكفاءة في تنفيذ الركلات الحرة. وضمت القائمة أيضاً النرويجي مورتن غامست بيدرسن في المركز السابع، والإسباني خوان ماتا ثامناً، والبيروفي نولبرتو سولانو تاسعاً، والإنجليزي أشلي يونغ عاشراً.

تحول استراتيجي في كرة القدم الحديثة

يعكس التصنيف تراجع أهداف الركلات الحرة المباشرة في الدوري الإنجليزي خلال العقدين الأخيرين، مع تحول الفرق إلى التركيز على صناعة فرص أكثر جودة، ما جعل المتخصصين في تسديد الكرات الثابتة عملة نادرة في كرة القدم الحديثة.