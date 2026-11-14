ديفيد أوماند يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية المرمزة

الرئيس السابق لـ GCHQ ديفيد أوماند يحذر من دمج الذكاء الاصطناعي مع الأصول المرمزة في ظل غياب التنظيم، مما يهدد الاستقرار النقدي ويزيد من مخاطر الهجمات الإلكترونية.

حذر ديفيد أوماند ، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات والأمن السيبراني البريطانية " جي سي إتش كيو"، من المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الأسواق المالية المرمزة. خلال حديثه في مؤتمر للبنوك المركزية هذا الأسبوع، شدد أوماند على أن الفصل بين هذين القطاعين الحيويين يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار النقدي العالمي.

الخطر يكمن في الفجوة التنظيمية بين التقنيات

جاء تحذير أوماند في إطار تأمله في مشكلة دقيقة تتعلق بضمانات الأسواق المالية، حيث يشعر بقلق إزاء مغازلة القطاع المالي التقليكي للذكاء الاصطناعي الوكيلي وترميز الأصول. وأوضح أوماند أن "من الخطير أن تتم مناقشة الترميز والذكاء الاصطناعي المتقدم في غرفتين منفصلتين"، مشيراً إلى أن الاستقرار النقدي يكمن الآن في الفجوة الفاصلة بينهما. وأكد أن المستثمرين يجب أن يركزوا ليس فقط على "رموز" الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً على الوحدات النقدية والأموال الرقمية عالية السرعة التي قد تثير تقلبات حادة.

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التوقعات الاقتصادية مقابل الواقع المالي المحدود

يرى بعض المحللين الماليين، مثل الاقتصادي داريل دافي، أن الأصول المرمزة لا تزال تمثل "قطرة في بحر" التمويل العالمي، حيث لا يتجاوز ما تم ترميزه حتى الآن 15 مليار دولار من سندات الخزانة و15 مليار دولار من "الأصول الواقعية". كما تشكل هذه الأصول 5 في المائة فقط من إجمالي اتفاقيات إعادة الشراء "ريبو". ومع ذلك، يتوقع سيتي بنك انخفاض تكلفة المعاملات بنحو 24 في المائة مع توثيق الأصول، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل أنشطة الترميز إلى 5.5 تريليونات دولار بحلول عام 2030. كما قدرت قوة عمل حكومية بريطانية أن الترميز قد يوفر زيادة تقدر بنحو 33 مليار جنيه استرليني في الناتج الاقتصادي السنوي و14 مليار جنيه استرليني في إيرادات الضرائب بحلول عام 2035.

الحركات التنظيمية والبنوك البريطانية الرائدة

تسارع الحكومات والبنوك المركزية في تبني هذه التقنيات من خلال إجراءات تنظيمية ملموسة. يتشاور بنك إنجلترا حالياً مع قطاع الأعمال بشأن إطار تنظيمي للضمانات المرمزة في غرف المقاصة، بينما تستعد هيئة السلوك المالي لسوق ذهب مرمزة. كما قامت ثلاثة بنوك بريطانية، وهي "باركليز" و"ناتويست" و"لويدز"، بأول تحويل مصرفي مرمز في العالم. وفي الولايات المتحدة، تصدر شركات إدارة الأصول الكبرى مثل "بلاك روك" صناديق استثمار متداولة مرمزة، بينما تعمل مؤسسات عملاقة مثل شركة الإيداع والتسوية "DTC" وبورصة "نيويورك ستوك" على تطوير أنظمة مرمزة لإدارة الضمانات وتسويتها.

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مخاطر السيولة السريعة وانهيار الثقة المصرفية

يشير الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى أن زيادة التدفقات المالية قد تزعزع الاستقرار، خاصة عند استخدام الروبوتات الودائع المصرفية المرمزة. فأثناء الأزمات، ستسمح التسوية الفورية للمودعين بالانتقال من مصرف إلى آخر بشكل شبه لحظي، مما قد يحرم البنوك من الأموال اللازمة للإقراض. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن "الإخفاقات يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات أو الجهات الرقابية على الاستجابة لها"، وهو ما قد يخلق حالات ذعر أسوأ بكثير من انهيار بنك وادي السيليكون عام 2023 الذي شهد أول سحب جماعي عالي السرعة في العالم.

التحديات الجيوسياسية والحاجة للتعاون العالمي

بالإضافة إلى مخاطر السيولة، يواجه القطاع تهديدات أمنية متزايدة، حيث قدر أوماند أن الروبوتات كانت وراء نصف الهجمات السيبرانية الأخيرة على شبكات سلسلة الكتل. ويظهر الاختراق الأخير لشركة "باينانس" بقيمة 6.3 مليارات دولار، والذي يُقال إن كوريين شماليين نفذوه، حجم هذا الخطر. ورغم أن أمريكا تدفع نحو تبني عملات مستقرة مقومة بالدولار بينما تفضل أوروبا العملات المرمزة مثل اليورو الرقمي، فإن التعاون العابر للحدود ضروري. ومن المأمول أن تتكرر روح التعاون التي شكلت مجموعة العشرين قبل 18 سنة لاحتواء الأزمات المالية، وذلك عبر منصات مثل بنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي.