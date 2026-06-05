ديدييه ديشان يختتم مسيرته مع فرنسا في مونديال 2026 بعد 14 عاماً من الإنجازات

ديدييه ديشان يقود منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 في آخر مهمة له كمدرب، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والنهائيات. يتطلع الفريق لبلوغ النهائي الثالث توالياً وتحقيق اللقب الثاني تحت قيادته.

بعد مشوار لافت دام 14 عاماً وتخلله الفوز بكأس العالم عام 2018 ثم الوصول إلى النهائي بعدها بأربعة أعوام، يأمل ديدييه ديشان أن تكون نهاية رحلته مع المنتخب الفرنسي أفضل ما يمكن، عندما يقود 'الزرق' في مونديال أميركا الشمالية هذا الصيف.

يسافر رجال ديشان إلى الولايات المتحدة التي تستضيف النهائيات مشاركة مع كندا والمكسيك، وهم في صدارة التصنيف العالمي ومن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب الذي أفلت منهم قبل أربعة أعوام في قطر، بالخسارة في النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح. وتسعى فرنسا لبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثالثة تواليا، بعد تتويجها باللقب عام 2018 على حساب كرواتيا وخسارتها مواجهة ملحمية عام 2022 أمام ليونيل ميسي ورفاقه.

تسلم ديشان المهمة عام 2012، في وقت كانت فرنسا تحاول التعافي من حضيض بلغته في مونديال 2010 الذي شهد تمرداً داخل المنتخب ضد المدرب آنذاك ريمون دومينيك. وقال ابن الـ57 عاماً خلال إعلان قائمته لكأس العالم والتي ستكون الأخيرة له لأنه سيترك منصبه بعد النهائيات، إنه 'شعور غريب. أحاول عادة إخفاء مشاعري. لكني متصالح مع كل ذلك.

ما حدث أصبح في الماضي، وقد أُنجز بشكل جيد إلى حد بعيد ولو لم يكن كذلك لما بقيت هنا طيلة 14 عاماً'. ومن المتوقع أن يخلفه زميله السابق في منتخب فرنسا زين الدين زيدان بعد نهاية البطولة. وفي الوقت الراهن، سيحاول ديشان قيادة فرنسا إلى النهائي الخامس لها في آخر ثماني نسخ من كأس العالم، وإلى لقب ثالث.

ويمتلك ابن إقليم الباسك سيرة ذاتية استثنائية كلاعب ومدرب على حد سواء، بعدما قاد بلاده كقائد إلى التتويج بكأس العالم على أرضها عام 1998 وبكأس أوروبا عام 2000. وكان لاعب الوسط في الرابعة والعشرين من عمره حين قاد مرسيليا إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1993.

كما تُوج لاحقاً بدوري الأبطال مع يوفنتوس الإيطالي، واعتزل اللعب في سن الثانية والثلاثين فقط، قبل أن يقود موناكو كمدرب إلى نهائي المسابقة الأوروبية الأهم عام 2004، ثم الفوز بالدوري الفرنسي مع مرسيليا عام 2010. وبعد الخسارة بصعوبة في ربع نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا التي تُوجت لاحقاً باللقب، قاد ديشان بلاده إلى نهائي كأس أوروبا 2016 على أرضها.

وجاءت الخسارة المؤلمة في الوقت الإضافي أمام البرتغال على ملعب 'ستاد دو فرانس'، لكن جيلاً مثيراً من اللاعبين كان قد بدأ في الظهور وضم أسماء مثل بول بوغبا وأنطوان غريزمان. ثم جاء كيليان مبابي الذي خاض مباراته الدولية الأولى عن 18 عاماً في آذار/مارس 2017، وتألق المهاجم الشاب في تتويج فرنسا بلقبها العالمي الثاني في موسكو عام 2018. وسجل مبابي لاحقاً ثلاثية مذهلة في نهائي الدوحة عام 2022، عندما عجزت فرنسا عن حرمان ميسي من لحظة تتويجه التاريخية مع الأرجنتين.

وستكون نهائيات 2026 البطولة الكبرى السابعة لديشان كمدرب للمنتخب، في مشوار أحرز خلاله لقباً واحداً وخسر مباراتين نهائيتين وبلغ نصف النهائي مرة واحدة. وقبل كل شيء، يُعرف ديشان بأنه رجل انتصارات غالباً ما يفضل الفعالية على الجمال، رغم وفرة المواهب التي يمتلكها. وقد تعرض لانتقادات واسعة في كأس أوروبا 2024 حين بلغت فرنسا نصف النهائي مسجلة أربعة أهداف فقط في ست مباريات، بينها اثنان بالنيران الصديقة وواحد من ركلة جزاء.

ورد ديشان على سؤال حول افتقار منتخب بلاده للإمتاع، قائلاً خلال تلك البطولة 'إذا كنتم تشعرون بالملل يمكنكم مشاهدة شيء آخر'. لكن فرنسا التي خسرت الخميس أمام ساحل العاج 1-2 في نانت ودياً، بدت مُقنِعة خلال العام الماضي، مع اعتماد خطة 4-2-3-1 التي تفسح المجال في الهجوم أمام مبابي وحامل الكرة الذهبية عثمان ديمبيليه ونجم بايرن ميونيخ الألماني ميكايل أوليسيه. ووحدها ألمانيا الغربية (بين 1982 و1990) والبرازيل (بين 1994 و2002) بلغتا نهائي كأس العالم ثلاث مرات متتالية.

وإذا قاد ديشان فرنسا إلى التتويج في ملعب 'ميتلايف' في 19 تموز/يوليو، فسيصبح ثاني مدرب يحرز كأس العالم مرتين، بعد الإيطالي فيتوريو بوتسو في ثلاثينات القرن الماضي. وقال ديشان مؤخراً 'لا أستبعد أي شيء. أنا متاح، كما يعلم الجميع. سنرى'.

وتتميز مسيرة ديشان بالاستمرارية والقدرة على التأقلم مع الأجيال المتعاقبة، حيث استطاع بناء منتخب يجمع بين الخبرة والشباب. فبعد اعتزال نجوم 1998 مثل زيدان وتريزيغيه، عمل على ضخ دماء جديدة مع الحفاظ على الهوية الجماعية. كما أن إدارته الحكيمة للغرفة الملابس جعلت منه قائداً محترماً من اللاعبين، رغم الانتقادات التكتيكية التي توجه له أحياناً. ولا شك أن التحدي الأكبر في مونديال 2026 سيكون المحافظة على التركيز والتوازن في مواجهة منتخبات قوية مثل البرازيل والأرجنتين وألمانيا.

ومع وجود مبابي في ذروة عطائه، وديمبيليه وأوليسيه في حالة تألق، فإن فرنسا تملك أسلحة هجومية مرعبة. لكن الدفاع سيكون مفتاح النجاح، خاصة بعد اعتزال هوغو لوريس وغياب بعض العناصر الأساسية بسبب الإصابات. وفي النهاية، سيبقى إرث ديشان مرتبطاً بقدرته على تحقيق النتائج في البطولات الكبرى، حيث لم يغب عن نصف النهائي في أربع من أصل ست بطولات خاضها. وقد يكون مونديال 2026 الخاتمة المثالية لمسيرته التدريبية، خاصة إذا نجح في منح فرنسا لقباً عالمياً ثالثاً





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ديدييه ديشان منتخب فرنسا كأس العالم 2026 كيليان مبابي زين الدين زيدان

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