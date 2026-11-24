دو ومطارات دبي تعلنان عن شراكة استراتيجية لتشغيل شبكة الجيل الخامس المتقدمة، مما يضمن سرعات اتصال تتجاوز 3 جيجابت في الثانية لمليون مسافر في المطار.

أعلنت شركة دو عن بدء شراكة استراتيجية مع مطارات دبي لتوفير بنية تحتية متطورة لشبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G+) داخل مرافق المطار. يأتي هذا التطور التقني بهدف رفع مستوى خدمات الاتصالات في مطار دبي الدولي ، حيث تستهدف الشراكة الجديدة تقديم سرعات تحميل استثنائية تتجاوز 3 جيجابت في الثانية بشكل موثوق للمسافرين والموظفين على حد سواء.

تفاصيل البنية التقنية وسرعات الشبكة الجديدة

تم تصميم هذه الحلول التقنية لتلبية الطلب المتزايد على الاتصال عالي السرعة داخل المساحات الداخلية الضخمة للمطار. تعتمد المبادرة على حلول شبكة الجيل القادم التي تقدمها شركة du Infra ، وهي الوحدة المسؤولة عن البنية التحتية لشبكة دو . تهدف هذه التقنية إلى ضمان استقرار الاتصال وخفض زمن الوصول، مما يخلق معياراً جديداً في صناعة الاتصالات الجوية.

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أهمية الاتصال الرقمي لعمليات المطار

يحتاج مطار دبي الدولي إلى حلول شبكة متطورة تدعم العمليات التشغيلية المعقدة وخدمة ملايين المسافرين سنوياً. وفقاً لبيانات مطارات دبي ، استقبل المطار حوالي 95.2 مليون زائر خلال عام 2025، مما يجعله واحدًا من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم. يتطلب هذا الحجم الضخم من الحركة توفير اتصال رقمي موثوق لدعم احتياجات المسافرين الدوليين، بالإضافة إلى الشراكات التشغيلية والبنية التحتية الحيوية للمطار.

رؤية مطارات دبي للتحول الرقمي المستقبلي

صرح عمر بن عدي ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي ، بأن الاتصال يتجاوز كونه رفاهية ليكون جزءاً أساسياً من البنية الرقمية التي تدعم سلاسة الرحلات وكفاءة العمليات. أكد عمر بن عدي أن هذا التعاون يعزز المنصة الرقمية التي يطورها المطار لخدمة الضيوف والشركاء، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس التزام مطارات دبي بريادة القطاع العالمي في ظل تزايد توقعات الجمهور بشأن السرعة والموثوقية.

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التزام دو بتطوير البنية التحتية للشبكات

من جانبه، أوضح سليم البلوشي ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة دو ، أن إطلاق هذه الشبكة يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة لتوفير بنية تحتية للجيل القادم. أشار سليم البلوشي إلى أن تحقيق سرعات قصوى تتجاوز 3 جيجابت في الثانية في بيئة داخلية معقدة مثل المطار يتماشى مع التزام دو بالتميز في الأداء، كما يرسخ ريادتها كأسرع مزود لشبكات الهاتف المتحرك داخل المباني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دور du Infra في دعم التقنيات الناشئة

تمتلك du Infra القدرات الهندسية لتصميم شبكات تلبي المتطلبات الحيوية للبيئات التشغيلية الحساسة. تعمل الوحدة الفرعية على تعزيز إدارة البيانات بشكل آمن وقابل للتوسع، مما يدعم التحول الرقمي الشامل. يسهم هذا التعاون بين دو و مطارات دبي في تمكين تقنيات الطيران المستقبلية، من خلال توفير بنية تحتية مرنة ودقيقة تدعم تبني التقنيات الناشئة التي ستشكل ملامح مستقبل قطاع النقل الجوي المدني.