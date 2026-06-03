دو تطلق صندوق استثمار مؤسسي بقيمة 50 مليون دولار بالشراكة مع شروق لدعم الابتكار الرقمي

أطلقت شركة دو صندوق الاستثمار المؤسسي 'دو فينتشرز' بالشراكة مع شروق لتعزيز الابتكار الرقمي في الإمارات والمنطقة، مع تركيز على الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

أعلنت شركة دو، المتخصصة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق صندوق استثمار ي مؤسسي جديد تحت مسمى دو فينتشرز (du Ventures)، بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون دولار.

يأتي هذا الإطلاق بالشراكة مع شركة شروق (Shorooq)، الشركة الاستثمارية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، بهدف تسريع وتيرة الابتكار الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط ككل. يمثل هذا الصندوق خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة دو الناجحة، ويعكس تطورها المستمر من مزود تقليدي لخدمات الاتصالات إلى لاعب أساسي ضمن المنظومة الرقمية المتكاملة.

يركز الصندوق على الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة والشركات التي تقودها أفكار رواد الأعمال، ويساهم في تحويل التقنيات الناشئة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، مع تركيز خاص على المؤسسات التي تستهدف مجالات رئيسية تشمل التكنولوجيا المالية (فينتيك)، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وبرامج الولاء، والألعاب الرقمية، وحلول المؤسسات، وتقنيات تعزيز تجارب العملاء. وذكر فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة دو، أن الصندوق يمثل امتداداً طبيعياً للالتزام المستمر بقيادة التحول الرقمي والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي تنافسي على المستوى العالمي.

وأضاف أن من خلال هذا الصندوق تستثمر دو في المراحل المبكرة من التقنيات والشركات الناشئة التي تتوافق أهدافها مع الأولويات الاستراتيجية للشركة. كما أشار إلى أن الاستفادة من نطاق أعمال دو وبنيتها التحتية وانتشارها الواسع في قطاع المؤسسات، بالإضافة إلى مرونة الابتكار لدى الشركات الناشئة، سيسهم في تسريع تحويل التقنيات الناشئة إلى تطبيقات عملية، وتحقيق قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين، مما يساهم في ترسيخ الازدهار الاقتصادي.

وس تتولى إدارة الصندوق شركة شروق، وهي شركة استثمارية متعددة الاستراتيجيات، حيث ستركز على توجيه الاستثمارات بما يتماشى مع الاستراتيجية المؤسسية لدو، مع تخصيص حصة كبيرة من الاستثمارات لدعم الشركات الناشئة القائمة ومشاريع ريادة الأعمال التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. من جانبه، قال محمود عدي، الشريك المؤسس في شروق، إن الشراكة مع دو تمثل امتداداً طبيعياً للتوجهات المشتركة بين الجانبين.

وأضاف أن الشركات الناشئة الواعدة في المنطقة تحتاج إلى أكثر من مجرد رأس مال، إذ تتطلع للوصول إلى بنية تحتية استراتيجية مثل تلك التي توفرها دو. لذلك، سيعمل صندوق دو فينتشرز على سد الفجوة بين الحاجة إلى الابتكار والقدرة على التوسع، مما يمكن رواد الأعمال من طرح حلول تحولية في الأسواق بوتيرة أسرع





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دو شروق صندوق استثمار الابتكار الرقمي الشركات الناشئة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سبايسلاينر: ألمانيا تطلق مشروعاً للنقل شبه المداري يختصر الرحلة بين أوروبا وأستراليا إلى 90 دقيقةمركز الفضاء الألماني (DLR) يطور "سبايسلاينر" نظام نقل شبه مداري قابل لإعادة الاستخدام يهدف إلى نقل 50 راكباً من أوروبا إلى أستراليا في ساعة ونصف، بسرعات تصل إلى 7 كلم/ثانية، معتمدًا على محركات هيدروجين سائل وتحديات تقنية وتنظيمية جديدة.

Read more »

الولايات المتحدة تقترح فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات برازيليةأعلن الممثل التجاري الأمريكي أن إدارة ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 25 بالمئة على العديد من الواردات من البرازيل بسبب ممارسات تجارية غير عادلة تشمل التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية. تشمل المجالات المستهدفة خدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية والوصول إلى سوق الإيثانول، مع استبعاد بعض السلع مثل لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة وقطع غيار الطائرات. هذه الرسوم ستحل جزئياً محل رسوم سابقة بنسبة 50 بالمئة فرضها ترامب العام الماضي، والتي كان جزء منها متعلقاً بمحاكمة الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو.

Read more »

إطلاق مشروع ماريا ريزيدنسز السكني الفاخر على واجهة جزر دبي البحريةأعلنت مجموعة شرفي للاستثمار عن الإطلاق الرسمي لمشروع ماريا ريزيدنسز، وهو مشروع سكني بوتيك فاخر يقع على الواجهة البحرية في جزر دبي، بهدف تعزيز الحضور في القطاع العقاري الفاخر بدبي. يتميز المشروع بموقع استراتيجي قرب دبي آيلاندز مول والمارينا والممشى البحري، مع سهولة الوصول إلى وسط المدينة ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي وطريق الخيل وشارع الشيخ زايد. يقدم المشروع نمط حياة مستوحى من المنتجعات عبر مرافق متكاملة تشمل مسبح إنفينيتي وصالة رياضية وساونا وحمام تركي ومنطقة للتشمّس ومساحات استراحة عصرية. تبدأ أسعار الوحدات من 2.74 مليون درهم مع خطط سداد مرنة تشمل نظام 30/70 وخيار 50/50 لعامين بعد التسليم، على أن يُنجز المشروع في الربع الرابع من 2027. تدير مجموعة شرفي خمسة فنادق وأنجزت 20 مشروعاً تطويرياً في دبي بالإضافة لمشروعين قيد الإنشاء في جزر دبي. كما يوفر المشروع خدمات ضيافة حصرية عبر فندق ألور (Allure Hotel) الأربع نجوم التابع للمجموعة والمقرر افتتاحه في 2026. تم تطوير المشروع بالتعاون مع شركة DRE Homes عبر ذراعها الحصرية DRE-X التي تتولى استراتيجية الإطلاق والمبيعات لتعزيز الوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين والمشترين في سوق العقارات الفاخرة بدبي.

Read more »