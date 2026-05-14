دو تخرّج 54 موظفة مواطنة بمركز اتصال الفجيرة بعد برنامج شهرين لتطوير مهارات مهنية متنوعة

خلاصة الخبر: تم تنظيم حفل تخريج للاحتفاء بالإنجازات 54 من موظفات مركز الاتصال في الفجيرة بعد إتمامهن برنامجاً تدريبياً مكثفاً لمدة شهرين. وقد اعتمد البرنامج على نموذج تعليمي مُتكامل يجمع بين مسارات التعلم الرقمية المتقدمة وجلسات تدريبية تفاعلية. وقد شاركت المتدربات في سبعة محاور تدريبية رئيسية شملت مجموعة من المهارات المهنية الأساسية، مثل المعرفة بقطاع الاتصالات، ومهارات العرض والتقديم، والتميز في خدمة المتعاملين، والرفاهية والمرونة، والمهارات الشخصية، وتعزيز الثقافة الرقمية، إضافة إلى مبادئ المعرفة المالية لغير المتخصصين. وقد أسهم هذا النهج المتكامل في منح الخريجات مزيج متوازن من المهارات التقنية والشخصية التي تدعم نموهن المهني في قطاع الاتصالات سريع التطور.

مطار الفجيرة الدولي يحقق نمواً غير مسبوقاً في حركة الطيران وركوب المسافرين خلال عام 2025الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة كشف عن نمو غير مسبوق في حركة الطيران بمطار الفجيرة الدولي خلال عام 2025، حيث بلغ عدد رحلات الطيران نحو 54 ألفاً و247 رحلة، مقارنة بـ22 ألفاً و848 رحلة في عام 2024، محققاً نسبة نمو بلغت 137 % خلال عام واحد. كما شهد المطار نمواً كبيراً في حركة المسافرين، إذ ارتفع عدد الركاب القادمين من 20 ألفاً و778 راكباً في 2024 إلى 84 ألفاً و359 راكباً في 2025، بزيادة تجاوزت 4 أضعاف، فيما ارتفع عدد الركاب المغادرين من 17 ألفاً و996 راكباً إلى 73 ألفاً و203 ركاب خلال الفترة ذاتها. ويعد مطار الفجيرة الدولي المطار الوحيد في دولة الإمارات الذي يتمتع بمناخ ملاحة الجوية على مدار العام، حيث لا يتأثر بظاهرة الضباب التي تشهدها الدولة خلال بعض الفترات، الأمر الذي يمنحه ميزة تشغيلية تنافسية تسهم في انتظام الرحلات وتقليل التأخير، وتستفيد منها شركات الطيران المحلية والعالمية. كما يوفر المطار منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات للمقيمين والزوار، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة، وذلك ضمن شبكة ستة مطارات دولية في الدولة تتمتع بتنسيق عالٍ فيما بينها، وتعتمد أحدث الأنظمة التشغيلية والخدمات الأرضية والجوية، إلى جانب إجراءات سفر سهلة ومرنة. ويشكل المطار، بالتكامل مع ميناء الفجيرة وشبكة الطرق الحديثة التي تربط الإمارة ببقية إمارات الدولة، حلقة محورية، ما يعزز مكانة إمارة الفجيرة مركزاً لوجستياً استراتيجياً في حركة التجارة العالمية. ويوفر المطار أيضاً تجربة سفر مريحة للمسافرين، مدعومة بإجراءات تخليص سريعة وأنظمة تشغيل متطورة، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للشركاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات والارتقاء بمستوى الخدمة، ويمنح المسافرين فرصة الاستمتاع بزيارة إمارة الفجيرة بما تزخر به من وجهات سياحية وطبيعة جبلية متفردة وشواطئ جذابة وخدمات فندقية راقية.

