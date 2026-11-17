أعلنت شركة "دو" عن نجاح منصة "du Pay" الرقمية في تجاوز حاجز المليون عميل مع معاملات بلغت 10 مليارات درهم خلال عامين ونصف، مما يعكس تحولا رقميا كبيرا في خدمات الإمارات المالية.

أعلنت شركة "دو" عن تحقيق منصة خدماتها المالية الرقمية "du Pay" إنجازاً قياسياً جديداً، حيث تجاوز عدد العملاء المسجلين على المنصة حاجز المليون عميل، بينما وصل حجم المعاملات المالية المنفذة إلى أكثر من 10 مليارات درهم إماراتي. ويأتي هذا الإنجاز الضخم بعد فترة زمنية تبلغ عامين ونصف عاماً فقط من إطلاق المنصة، مما يبرز سرعة تبني المجتمع الإماراتي للحلول المالية الحديثة والرقمية.

تطور المنصة المالية الرقمية في الإمارات

وصفَت شركة "دو" هذا الإنجاز بأنه محطة بارزة ومهمة جداً في مسار النمو المستمر لمنصة "du Pay"، حيث تواصل المنصة حالياً توسيع نطاق أعمالها بشكل كبير وشامل. ولم تعد الخدمات تقتصر فقط على التحويلات المالية الدولية البسيطة أو المحافظ الرقمية الأساسية، بل تطورت لتصبح منظومة مالية متكاملة ذات نطاق أوسع بكثير. تم تصميم هذه المنظومة المتطورة خصيصاً لخدمة مختلف شرائح المجتمعات المقيمة داخل دولة الإمارات، بهدف تلبية احتياجاتهم المالية المتنوعة والمتزايدة في بيئة أعمال ديناميكية.

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دمج المنصة مع منظومة طلبات للعمال

ساهمت شركات رائدة مثل "طلبات" بشكل كبير في هذا النجاح من خلال دمج منصة "du Pay" ضمن المنظومة المالية الخاصة بها، مما وفر حلاً مريحاً لآلاف العمال والموظفين المنتشرين في جميع أنحاء دولة الإمارات. كان هؤلاء العمال في السابق يعتمدون اعتماداً كلاً على النقد أو القنوات غير الرسمية لإدارة أموالهم الشخصية وإرسالها إلى عائلاتهم، مما كان يشكل تحديات لوجستية وأمنية. الآن، أصبح بإمكانهم إدارة شؤونهم المالية بشكل آمن وفعال من خلال المنصة الرقمية، مما يضمن شفافية وسرعة في التعاملات اليومية.

سرعة المعاملات وكفاءة التحويلات

تتميز منصة "du Pay" بسهولة الوصول وسرعة الإجراء، حيث تتيح للعملاء فتح حساب محفظة "du Pay" مزود برقم حساب مصرفي دولي (IBAN) من خلال عملية تسجيل لا تستغرق سوى 30 ثانية فقط. تتميز المنصة أيضاً بكفاءة تشغيلية عالية جداً، حيث تعالج 92% من التحويلات المالية خلال ساعة واحدة من طلب العميل، مما يضمن سرعة في السيولة المالية. بينما تصل نسبة التحويلات المنجزة تماماً خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة إلى 99%، مما يعكس موثوقية النظام وقوته في التعامل مع الأحمال العالية.

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رؤية "دو" المالية لمستقبل المنصة

أكد روبرتو مانكون، الرئيس التنفيذي لشركة "du Pay"، أن هذه الإنجازات الرقمية والمالية تعد دليلاً قوياً ومهماً على نجاح الاستراتيجية التي تتبعها المنصة. أشار مانكون إلى أن هدفهم ليس مجرد تقديم خدمة للتحويلات المالية الدولية، بل بناء منصة مالية متكاملة تخدم المجتمعات المقيمة داخل دولة الإمارات بشكل شامل. ومع التوسع المستمر، تعمل "دو" حالياً على تحقيق هدفها التالي والطموح المتمثل في الوصول إلى حجم معاملات إجمالي يبلغ 10 مليارات درهم إماراتي في عام واحد فقط.

الالتزام بالشمول المالي والتوسع المستقبلي

في كلمته، أكد روبرتو مانكون على التزام الشركة الراسخ بتوسيع نطاق الوصول إلى منتجات مالية موثوقة وبأسعار مناسبة لجميع المقيمين في الدولة. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشمول المالي وضمان حصول الجميع على أدوات مالية آمنة وفعالة تساعدهم في إدارة شؤونهم اليومية. ومن خلال مواكبة التطورات التقنية والاحتياجات المتغيرة للعملاء، تسعى "دو" و"du Pay" إلى البقاء في الطليعة كقادة في قطاع الخدمات المالية الرقمية، مقدمين قيمة مضافة حقيقية للعملاء والمجتمع الاقتصادي ككل في الدولة.