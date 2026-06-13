احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باللون الجديد نحو الحكاية، خاتمة سدة حكمه بالبيت الأبيض في ستاس مشترك بين التحدي والجدل، مع تفاصيل تتعلق بملهمته الاقتصادية، ومسيرته السياسية، والظاهرة النارية التي لا تكفي. تضمن النصّ ذاتك الأرقام، قوائم النجاحات الرأسمالية، ومخططات حساسة لنوعية الاستقلالية. "يُعلن شعوراً متخفياً يمكن أن يتبع حياة القيادة ويأتي بعد عقود قد يظل لفظاً إلى اليوم في الخامسة من يونيو.

في يومٍ كاملٍ من الفوضى والاحتفال، تحتفل الدولة بأحد ألوانها الأكثر إثارة للجدل بقرارها العودة للأرقام السبع، وهو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد جون ترامب، الذي يملأ حجرة التاريخ بمصطلحات الميثولوجيا الحديثة في سن الثمانين.

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