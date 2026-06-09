دول أوروبية وكندا تفرض عقوبات منسّقة على شبكات تموّل عنف المستوطنين بالضفة الغربية

أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج عن فرض عقوبات منسّقة ضد شبكات إسرائيلية تموّل وتسهّل أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية، بالتزامن مع تشديد أستراليا ونيوزيلندا إجراءاتهما، في خطوة تهدف إلى محاسبة المستوطنين المتطرفين. وقد رفضت إسرائيل هذه العقوبات واتهمت المعنيين بمعاداة السامية، في الوقت الذي تؤكد فيه الدول الغربية أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتصاعد الخطير لعنف المستوطنين والخطط الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين. وتعقد فرنسا اجتماعاً دولياً في باريس الشهر المقبل لمناقشة خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية.

شهدت段时间 الأخيرة تحركات دبلوماسية متصاعدة من قبل عدة دول غربية لتثبيت موقفها الرافض لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على شبكات تمول عنف المستوطنين ، وسط تنديد إسرائيلي رسمي بهذه الإجراءات.

وقد جاءت الخطوة منسّقة بين بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج، بالتزامن مع عقوبات سابقة أقرتها أستراليا ونيوزيلندا، في محاولة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف أنشطة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية. وتطرح هذه التطورات أسئلة حول مستقبل عملية السلام وفرص إقامة دولة فلسطينية، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني ورفض إسرائيل للقانون الدولي في هذا الشأن.

البيان المشترك الذي أصدرته وزراء خارجية الدول الأربع، وشاركت فيه أستراليا، يؤكد أن هذه العقوبات تهدف إلى "محاسبة المستوطنين المتطرفين على المستويات المروعة من عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين"، ويحث الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات فعلية لضمان المحاسبة على تلك الأعمال العنيفة. وشملت الحزمة البريطانية عرقلة تدفق التمويل إلى مجموعات المستوطنين التي "سمح لها بالتصرف مع الإفلات من العقاب"، بينما فرضت فرنسا قيوداً على دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وعدد من قياديي منظمات المستوطنين، بالإضافة إلى 21 مستوطناً متورطين في العنف.

أما كندا فقد استهدفت شركة إنشاءات ومالكيها، ومنعت الكنديين من التعامل مع جهات مدرجة على القائمة. هذه الإجراءات تمثّل تصعيداً غير مسبوق في الضغط الدولي على إسرائيل، وتشير إلى اتجاه غربي نحو تبني سياسة عقابية أكثر صرامة إذا لم يتم احتواء العنف الاستيطاني. في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه العقوبات ووصفتها بأنها غير مبررة، متهمة الحكومات المعنية بالفشل في مكافحة معاداة السامية، وادعت أن هذه العقوبات تغذي这种现象.

وترى إسرائيل أن الضغط عليها يأتي فيtime تتعارض فيه مع مواقفها الأمنية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بالمستوطنات التي تعتبرها جزءاً من تاريخها ودينها، رغم إجماع دولي وأممي على أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتحاول إسرائيل، من خلال رفضها، الحفاظ على واقع استيطاني ينتفي مع أي حل يقوم على حل الدولتين، خاصة معخططات مثل مشروع (إي1) شرق القدس الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية ويعطل إقامة دولة فلسطينية متصلة.

وسط هذه التطورات، تعقد فرنسا اجتماعاً في باريس في 12 يونيو/حزيران يجمع منظمات المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني وحوالي 12 وزير خارجية، فيtimeline يصادف الذكرى السنوية الأولى لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة pertaining لإعلان نيويورك، وهو قرار غير ملزم وضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية، وأدى إلى اعتراف 11 دولة، بينها أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا، بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول الماضي. وتُظهر هذه التحركات أن المجتمع الدولي، رغم خلافاته، يزداد اهتماماً باستعادة زخم عملية السلام، لكن طريق إقامة الدولة لا يزال محفوفاً بتحديات كبيرة، خاصة مع استمرار التوسع الاستيطاني والانقسامات الداخلية الفلسطينية والجمود السياسي الإسرائيلي





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عقوبات دولية المستوطنين الإسرائيليين الضفة الغربية عنف المستوطنين حل الدولتين

United States Latest News, United States Headlines