دولة الإمارات توافق إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمليات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة

أقرت دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمليات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، من خلال اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023، التي أصدرها مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2026، وضعت ضوابط دقيقة تشمل الترخيص، والتوثيق، والرعاية الصحية، والتغطية التأمينية، مما يعزز موثوقية الإجراءات الطبية، ويحمي حقوق المتبرعين والمرضى.

واطلعت «البيان» على نسخة من اللائحة التنفيذية التي تتكون من 14 مادة تنظم مختلف مراحل التبرع، من تسجيل الرغبة، مروراً بعمليات الاستئصال والزراعة، وصولاً إلى المتابعة الطبية والتوثيق والرقابة، مع منح المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة دوراً محورياً في الإشراف والتنسيق مع الجهات الصحية والمنشآت المختصة





