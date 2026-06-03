دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار والشراكات الدولية.

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً ل لاستثمار وال ابتكار والشراكات الدولية، وتمثل نموذجاً عالمياً يجمع بين ال استقرار وال تقدم والثقة ال اقتصاد ية.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تعد تكتفي بمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، بل أصبحت تسهم بصورة متزايدة في تشكيل تدفقات رؤوس الأموال العالمية وأولويات الاستثمار وفرص النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وأكد أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أثبتت أن الاستقرار والتقدم يسيران جنباً إلى جنب، وأن سموه يقود مسيرة وطنية طموحة جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والتنافسية الاقتصادية.

وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بما حققته إمارة دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكداً أن دبي أصبحت نموذجاً عالمياً للطموح والانفتاح والتنفيذ المنضبط. وأشار إلى أن التحول الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل مرحلة تاريخية مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن نمو البورصات الإقليمية، وتطور الشركات المدرجة، وقوة المؤسسات السيادية، والنشاط المتزايد للطروحات العامة الأولية، وتوسع الاستثمارات المؤسسية، جميعها مؤشرات تؤكد صعود المنطقة كلاعب أكثر تأثيراً وابتكاراً في الاقتصاد العالمي.

وأكد أن الريادة الاقتصادية الحقيقية لا تقوم على رأس المال وحده، بل تعتمد أيضاً على الاستثمار في الإنسان والتعليم وريادة الأعمال والابتكار وتنمية المواهب الوطنية





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