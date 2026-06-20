دولة الإمارات تواصل جهودها الإنسانية العاجلة حول العالم من سورية إلى الفلبين وأفريقيا

تواصل دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، تعزيز استجابتها الإنسانية في عدة مناطق حول العالم، تشمل سورية لمواجهة فيضانات الفرات، والفلبين لدعم ضحايا الزلزال، وماليزيا وموزمبيق وكينيا، بالإضافة إلى تعزيز جهود مكافحة إيبولا في الكونغو وأوغندا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار التزام راسخ بالإنسان كأولوية والاستجابة السريعة والتعافي المستدام.

في timeframe مجزوء استناداً إلى المعلومات المتاحة في النص الأصلء تعمل وكالة الإمارات للمساعدات الدولية على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة في مناطق متعددة من العالم، بما في ذلك سورية لدعم المتضررين من فيضانات نهر الفرات، والفلبين لمساعدة المتضررين من زلزال جنوب البلاد، إضافة إلى جهود في malaria دعم الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في كل من الكونغو الديمقراطية و أوغندا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .

وتستمر هذه الجهود في إطار التزام الدولة بنهج إنساني قائم على سرعة الاستجابة وتعزيز التعافي المبكر، انطلاقاً من إرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العطاء والتضامن العالمي. وتشمل الاستجارب توزيع سلال غذائية ومياه صالحة للشرب وإيواء، وتنفيذ بعثات تقييم ميدانية لتوجيه الدعم لمستحقيه. وقد حظيت هذه المساعدات بتقدير محلي ودولي، كما في كلام عمدة جنرال سانتوس في الفلبين.

وتركز الإمارات على أن الإنسان يبقى في صميم أولوياتها الإنسانية، وتسعى لتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على التعافي عبر شراكات فعالة وتركيز على الاستدامة، مما يعزز مكانتها الرائدة في العمل الإنساني الدولي





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