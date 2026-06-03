دولة الإمارات تحقق تجربة ريادية عالمية في تطوير تشريعاتها الاقتصادية والسياحية

أكد التقرير السنوي الأول لـ"المجلس الاستشاري للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (MENA - OECD Business Advisory Board)، والصادر بعنوان: "بناء اقتصادات متنوعة ومترابطة: استراتيجيات يقودها القطاع الخاص"، أن دولة الإمارات قدمت تجربة ريادية عالمية في تطوير تشريعاتها الاقتصادية والسياحية القائمة على الشراكة والابتكار والاستدامة.

أكد التقرير السنوي الأول لـ"المجلس الاستشاري للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون ال اقتصاد ي والتنمية" (MENA - OECD Business Advisory Board)، والصادر بعنوان: "بناء اقتصاد ات متنوعة ومترابطة: استراتيجيات يقودها القطاع الخاص".

التقرير أكد أن دولة الإمارات قدمت تجربة ريادية عالمية في تطوير تشريعاتها الاقتصادية والسياحية القائمة على الشراكة والابتكار والاستدامة، حيث جاءت ضمن أبرز النماذج الدولية الناجحة في هذا المجال، من خلال ما تتبناه من سياسات، تعزز تنافسية بيئة أعمالها واقتصادها الوطني، وتدعم استدامة نموهما، في إطار أفضل الممارسات العالمية





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دولة الإمارات تطوير تشريعات اقتصادية تجارة إلكترونية تجارة الرقمية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية تجارة إلكترونية ت

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

دبي تستضيف مؤتمر إدارة الموارد البشرية العالمي في نوفمبرتستضيف دبي معرض ومؤتمر «جمعية إدارة الموارد البشرية «SHRM Mena» السنوي في الفترة بين 1 - 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023...

Read more »

10 % نمو الإنفاق على طلب الطعام عبر الإنترنت في الإماراتتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) طفرة في قطاع خدمات توصيل الطعام، وذلك بسبب رغبة المستهلكين المتزايدة

Read more »

إطلاق مجموعة Think Tank لدعم توطين القطاع المالي وتعزيز الكفاءات الإماراتيةأعلنت كل من AICPA & CIMA وشركة PLM Financial Advisory، ومقرهما دولة الإمارات، عن إطلاق «مجموعة Think Tank...

Read more »

حالة طوارئ صحية على متن سفينة سياحية «كارابيان برينيسيس» بسبب فيروس «نوروفيروس» شديد العدوى (NEWS TEXT IN ARABIC)قارب من Princess Cruise ship Caribean Princess, infected by norovirus, which led to the illness of more than 100 people on board, during the current sea journey.

Read more »

«فخر العرب» ينظّم حفلًا غير عادي بين محمد رمضان وبدر الشعيبي في دبي و«PFL MENA 9» بمباريات العالمتستضيف رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعاليات رياضية كبيرة في دبي بعد أن شُرِكت بأنها أصبحت واحدة من أكبر الوجهات العالمية لاستضافة مثل هذه الفعاليات.

Read more »

Gordian Capital Becomes First MENA Regulated Platform for Cross-Border Institutional Funds in DubaiThe Group IQ-EQ announced the approval of Gordian Capital, its subsidiary, to expand its cross-border fund platform in Dubai from its new office at Dubai Financial Harbour. Gordian Capital is now the first and largest officer in the MENA region and the only platform in cross-border institutional investment funds in the Asia-Pacific region. It has secured the Dubai Financial Authority's license to offer a comprehensive range of institutional investment fund management services in Dubai, including investment pool management, financial advisory services, portfolio management, order management, and asset stewardship. The company's long experience and expertise in the Asian and Pacific markets, along with the acquisition of Gordian Capital by IQ-EQ, promise to bring it significantly to the MENA region., successful launch of cross-border institutional fund.”

Read more »