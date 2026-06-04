دولة الإمارات تعزز التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 من خلال مشاركة نشطة في مؤتمر دوشانبي

في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال، شاركت وزارة الخارجية في المؤتمر الرابع للمياه بدوشانبي حيث حضرت اجتماعات إقليمية ولجنة استشارية وترأست جلسات موضوعية، مما يؤكد التزام الدولة بتوحيد الرؤى العالمية والإقليمية وضمان استمرارية العمليات التحضيرية نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة وزارة الخارجية، تحضيرها النشط لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 الذي تستضيفه بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.

شاركت الوزارة مؤخراً في المؤتمر الرابع للمياه في دوشانبي Seleccionado الفترة 25-28 مايو 2026، وهو تجمع عالمي جمع أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 110 دولة ومنظمة دولية. في إطار هذا المؤتمر، حضرت دولة الإمارات الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي نظمته حكومة طاجيكستان بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (الإسكاب) وجمع أكثر من 100 مندوب بهدف توحيد الرؤى الإقليمية وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي.

كما شاركت الدولة في المؤتمر الأفريقي رفيع المستوى للمياه حيث ركزت المناقشات على رؤية أفريقيا للمياه 2063، مما يؤكد التزام الإمارات بدمج الرؤى الإقليمية في الأجندة العالمية للمياه وضمان اتساق العمليات التحضيرية عبر مختلف المنصات. وخلال الجلسات، شاركت الإمارات في سلسلة من الجلسات الموضوعية التي تتوافق مع المحاور الستة للحوارات التفاعلية لمؤتمر 2026، وعملت بشكل وثيق مع الشركاء السنغاليين والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لضمان تركيز المناقشات على قضايا جوهرية وعملية تساهم في المحطات العالمية القادمة مثل المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2025 حيث سيتم استهداف استعراض الهدف السادس.

في اليوم الختامي، شاركت الدولة في مشاورات حول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2028 الذي ستستضيفه طاجيكستان، مما يعكس إيمانها بأهمية الاستمرارية في العمليات العالمية المتعلقة بالمياه والبناء على مكاسب المسار التحضيري لعام 2026. كما شاركت الإمارات في اللجنة الاستشارية الدولية لعملية دوشانبي للمwaters بهدف مواءمة الرسائل في الإعلان الختامي مع طموحات مؤتمر 2026.

تأكد هذه المشاركات المتعددة التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي والتنسيق لتحقيق أثر فعال في قطاع المياه على المستوى العالمي، وترسيخ دورها كشريك فعّال في صياغة مستقبل الموارد المائية





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