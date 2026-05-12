دولة الإمارات تعلن إدراج 21 فرداً وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني

تاريخ القرار: مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلن اليوم عن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والتي تضمنت إدراج 16 فرداً و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية.

التاريخ: قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 21 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب المحلية ، وذلك لارتباطهم ب حزب الله اللبناني . جاء ذلك في القرار رقم (63) لسنة 2026م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فرداً و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية ، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.

ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال تنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر. وبموجب القرار، على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.

ويعكس القرار الموقف الإماراتي الثابت والراسخ تجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومنع أي مصادر لتمويل الجماعات والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي. وتبذل دولة الإمارات جهوداً واسعة في التصدي للتطرف والإرهاب من خلال رؤية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، ومراقبة القنوات المالية المشبوهة وتجفيف مصادر الدعم غير المشروع، وذلك لضمان محاصرة هذه الآفات والحد من انتشارها، والقضاء على التمويل العابر للحدود





Egyptian Gold Prices Tumbled on Global DeclineEgyptian gold prices dropped on Monday, May 11, 2026, in line with the global decline. The prices of 21-carat gold, the most traded and popular among Egyptians, fell to EGP 7005/6955, while the price of 24-carat gold reached EGP 8006/7949. The price of 18-carat gold also dropped to EGP 6004/5962. The prices of gold bars, according to the latest updates, were as follows: a 5-gram bar reached EGP 40559, while an ounce bar weighing 31.1 grams reached EGP 252181. The global decline in gold prices was attributed to the failure of negotiations between the United States and Iran, which led to an increase in oil prices and fears of rising inflation. The global decline in gold prices was also attributed to the increase in geopolitical tensions and the weakening of investor confidence.

مصر تدخل مرحلة «الصيف المناخي» مع ارتفاع درجات الحرارة وشدة الإشعاع الشمسيحذر مركز معلومات تغير المناخ في مصر، من استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة التي تضرب المحافظات، مؤكداً أن البلاد دخلت مرحلة «الصيف المناخي الحقيقي’ مع ارتفاع واضح في درجات الحرارة وشدة الإشعاع الشمسي. ويشير مصطلح «الصيف المناخي’ إلى الفترة التي تبدأ فيها الأجواء الحارة وفقاً لبيانات الأرصاد ودرجات الحرارة، وليس بحسب التاريخ الفلكي المعروف لبداية فصل الصيف. ويعتمد الصيف الفلكي على حركة الأرض حول الشمس، ويبدأ رسمياً مع الانقلاب الصيفي، والذي يحدث عادة يوم 21 يونيو/حزيران سنوياً في مصر ومعظم دول النصف الشمالي للكرة الأرضية. بينما يعتمد الصيف المناخي على طبيعة الطقس وارتفاع درجات الحرارة الفعلية، ويبدأ عندما تدخل البلاد في موجات حرارة مستقرة ومتواصلة تشبه أجواء الصيف الكاملة، حتى لو كان ذلك قبل الموعد الفلكي بأسابيع.

German Study: ASC Protein Prolongs Brain Inflammation for 21 Days After Head Injury; Absence Helps Memory, Inhibitors May Prevent Cognitive and Behavioral DeclineA research team from the University of Bonn and its affiliated hospitals in Germany has discovered a crucial role for a protein called ASC in triggering long-term brain inflammation after mild head injuries, paving the way for the development of early therapeutic strategies to mitigate the cognitive and behavioral consequences of such injuries. The study showed that ASC acts as a key component of innate immune response triggers, leading to prolonged inflammation in the brains of mice for up to 21 days after injury. This prolonged inflammation is associated with persistent cognitive and behavioral impairments in a significant portion of patients with mild head injuries, potentially increasing the risk of dementia and mood disorders. The researchers also found that eliminating ASC protein led to a significant improvement in memory tests and a decrease in inflammatory markers, while its presence and aggregation resulted in rapid nerve damage and worsening of motor function. Dr. Sergio Castro Gomez, the lead researcher, believes that these findings represent a significant breakthrough for future pharmacological interventions, as ASC inhibitors could potentially halt neuroinflammatory bleeding, enhance neuroprotection, and accelerate recovery, thereby preventing the gradual deterioration of brain functions in millions of individuals worldwide.

